14 августа стартует 12-й Одесский международный кинофестиваль. Это ежегодное мероприятие, которое позиционируется как центральный фестиваль национального кино.

Именно тут проходят премьеры самых ожидаемых фильмов, а еще — дебютируют молодые таланты.

А благодаря внеконкурсной программе зрители получают эксклюзивную возможность первыми увидеть международные фестивальные хиты, а также арт-хиты, которые вскоре будут выходить в украинский прокат.

ОМКФ сосредоточен на фильмах направления арт-мейнстрим, которые отличаются высоким художественным качеством и доступностью широкой аудитории.

Особенности 12-го международного кинофестиваля

ОМКФ состоится в традиционном формате и продлится до 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию со дня провозглашения независимости Украины, а единственной конкурсной программой станет национальный конкурс.

В частности, победителей будут награждать в следующих категориях:

Гран-при фестиваля Золотой Дюк по результатам зрительского голосования.

Лучший украинский полнометражный фильм.

Лучшая режиссерская работа.

Лучшая актерская работа.

Лучший украинский короткометражный фильм.

Дипломы Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

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Церемония открытия

Церемония открытия ОМКФ 2021 состоится в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

А закрытие мероприятия впервые в истории фестиваля пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице.

Таким образом все желающие станут свидетелями побед украинского кино. Каждый гость сможет вживую увидеть вручение наград лауреатам национального конкурса.

Закрывать мероприятие будет фильм Малыш Чарли Чаплина. В этом году ленте исполняется 100 лет.

Ведущие

12-й международный кинофестиваль будут вести Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках мероприятия.

Янина отметила, что ОМКФ является символом и фиксатором успехов украинского кино, а также крупнейшим окном в мир западного кино.

А Олег Панюта выразил надежду, что в этом году фестиваль будет не менее впечатляющим и захватывающим.

Жюри

В состав международного жюри вошли:

режиссер Дарья Жук (Беларусь);

режиссер Эли Граппе (Франция/Швейцария);

продюсер Жан-Шарль Леви (США);

актриса Оксана Черкашина (Украина);

фестивальный менеджер Звиад Элизиани (Грузия).

Цены на билеты

Для того, чтобы попасть на фестиваль и стать частью восьмидневного праздника, нужно приобрести абонемент.

Фестивальный абонемент дает доступ на показы фильмов и мастер-классы по программе мероприятия, а также возможность принимать участие во встречах с творческими группами фильмов в формате Q&A.

Кроме этого, владельцы абонемента могут голосовать за лучший фильм национальной конкурсной программы.

Цена абонемента составляет 1 300 грн.

Национальная конкурсная программа. Полный метр

Короли рэпа, реж. Мирослав Латик

С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь

Пространство, реж. Дмитрий Томашполский

Национальный музей, реж. Андрей Загданский

Стоп-Земля, реж. Екатерина Горностай

Соперник, реж. Маркус Ленц

Национальная конкурсная программа. Короткий метр

Беги, Таня, беги, реж. София Полищук

Ненужные вещи, реж. Дмитрий Лисенбарт

Вторая волна, реж. Мария Стоянова

Папины кроссовки, реж. Ольга Журба

Leopolis Night, реж. Никон Романченко

Мария, реж. Влад Одуденко

Тигр бродит рядом, реж. Анастасия Фалилеева

Good boy, реж. Мария Пономарева

С полной программой 12-го Одесского международного фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фото: ОМКФ