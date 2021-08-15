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Марина Корзун |

Открытие Одесского кинофестиваля 2021: яркие фото и видео с красной дорожки

Открытие Одесского кинофестиваля 2021: яркие фото и видео с красной дорожки

Одесский международный кинофестиваль 2021 стартовал 14 августа. Торжественная церемония открытия традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

На красной дорожке Одесского кинофестиваля можно было заметить много знаменитых гостей — актеров, режиссеров, блогеров.

Звездными гостями церемонии открытия ОМКФ 2021 стали немецкий актер Даниэль Брюль и британский режиссер Терри Гиллиам.

Актриса Ольга Сумская появилась на красной дорожке с 19-летней дочерью Анной Борисюк.

Звезда выбрала нежное платье небесного цвета, украшенное цветочным принтом.

Одесский международный кинофестиваль 2021 — ФОТО и ВИДЕО открытия

Певица Ольга Полякова блеснула в платье дизайнера Андре Тана. Яркий образ артистка дополнила высоким хвостом и массивными украшениями.

 

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Журналист Рамина Эсхакзай пришла на Одесский кинофестиваль 2021 с женихом Евгением Прониным. Для мероприятия она выбрала черном платье Al-Bon.

 

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Допис, поширений Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａｋｚａｉ (@raminalalala)

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар появилась на открытии Одесского кинофестиваля в длинном голубом платье MALVA с высоким разрезом. К слову, из-за пробок звезде пришлось идти пешком до театра оперы и балета на 12-сантиметровх каблуках.

Одесский международный кинофестиваль 2021 — ФОТО и ВИДЕО открытия

Актриса Ксения Мишина появилась на красной дорожке в компании коллеги Артемия Егорова. На актрисе было шикарное белое платье Valery Kovalska, напоминающее костюм.

Одесский международный кинофестиваль 2021 — ФОТО и ВИДЕО открытия

На красной дорожке в этот вечер можно было также заметить режиссера Олега Сенцова, певиц Анну и Алину Завальских, ресторатора Савелия Либкина, певца Ивана Дорна, Юлию Пелипас и Дмитрия Дубилета, а также известных блогеров.

 

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Допис, поширений Ангелина Завальская (@angelina.zavalskaya)

 

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Допис, поширений Савелий Либкин (@savvalibkin)

 

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Допис, поширений ЛЮДА З ГОЛІВУДА ???????? (@lyudashollywooda)

 

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Допис, поширений Nadin Medvedchuk???? Холостяк 11 (@nadin5_)

Церемония открытия Одесского международного кинофестиваля 2021 — видео 

Одесский международный кинофестиваль 2021 продлится до 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию независимости Украины, а единственной конкурсной программой станет национальный конкурс.

Закрытие ОМКФ 2021 пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице с фильмом Малыш Чарли Чаплина.

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