Одесский международный кинофестиваль 2021 — ФОТО и ВИДЕО открытия

Одесский международный кинофестиваль 2021 стартовал 14 августа. Торжественная церемония открытия традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
На красной дорожке Одесского кинофестиваля можно было заметить много знаменитых гостей — актеров, режиссеров, блогеров.
Звездными гостями церемонии открытия ОМКФ 2021 стали немецкий актер Даниэль Брюль и британский режиссер Терри Гиллиам.
Актриса Ольга Сумская появилась на красной дорожке с 19-летней дочерью Анной Борисюк.
Звезда выбрала нежное платье небесного цвета, украшенное цветочным принтом.
Певица Ольга Полякова блеснула в платье дизайнера Андре Тана. Яркий образ артистка дополнила высоким хвостом и массивными украшениями.
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Журналист Рамина Эсхакзай пришла на Одесский кинофестиваль 2021 с женихом Евгением Прониным. Для мероприятия она выбрала черном платье Al-Bon.
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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар появилась на открытии Одесского кинофестиваля в длинном голубом платье MALVA с высоким разрезом. К слову, из-за пробок звезде пришлось идти пешком до театра оперы и балета на 12-сантиметровх каблуках.
Актриса Ксения Мишина появилась на красной дорожке в компании коллеги Артемия Егорова. На актрисе было шикарное белое платье Valery Kovalska, напоминающее костюм.
На красной дорожке в этот вечер можно было также заметить режиссера Олега Сенцова, певиц Анну и Алину Завальских, ресторатора Савелия Либкина, певца Ивана Дорна, Юлию Пелипас и Дмитрия Дубилета, а также известных блогеров.
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Церемония открытия Одесского международного кинофестиваля 2021 — видео
Одесский международный кинофестиваль 2021 продлится до 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию независимости Украины, а единственной конкурсной программой станет национальный конкурс.
Закрытие ОМКФ 2021 пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице с фильмом Малыш Чарли Чаплина.