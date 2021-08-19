В сети появился финальный трейлер к грядущему фильму Вечные по киновселенной Marvel, релиз которого состоится 4 ноября.

И хотя первый трейлер не раскрыл никаких подробностей о сюжете фильма, в этот раз фанаты все же узнают немного деталей о будущей кинокартине.

Новый трейлер ответил на вопрос, который интересовал каждого поклонника Mervel: почему они не помогли Мстителям сразиться с Таносом?

Сюжет фильма расскажет о пришельцах с суперспособностями, которые решили не вмешиваться в дела людей, но защитили их от Девиантов — других пришельцев.

Напомним, что сценаристом фильма выступила обладатель Оскара Хлоя Чжао.

— Пять лет назад Танос уничтожил половину населения Вселенной. Но люди этой планеты вернули всех одним щелчком пальца. Внезапное возвращение населения дало необходимую энергию для начала появления, — говорит духовный лидер Вечных Аджак (Сальма Хайек) в начале финального трейлера.

В трейлере также показали некий предмет, который на огромной скорости влетел в Землю.

Серси (Джемма Чан) объясняет предысторию пришельцев — они пришли на Землю 7 тыс. лет назад, чтобы защитить людей от Девиантов. По словам героев фильма, их заставили не вмешиваться в дела человечества, если в них не замешаны эти враждебные пришельцы.

Главных героев в картине сыграли Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеоган.

Дата выхода Вечные запланирована на 4 ноября.

Источник: Kinomania Film Distribution

Фото: Трейлер Вечные