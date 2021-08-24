Американская кинокомпания Sony Pictures выпустила первый официальный трейлер долгожданного фильма о легендарном супергерое — Человек-паук: Нет пути домой.

Посмотреть трейлер на украинском языке можно по этой ссылке.

Это уже третий по счету фильм о Человеке-пауке в киновселенной Marvel. Главного героя сыграет Том Холланд, который уже не впервые примеряет на себя маску героя.

Некоторые подробности о сюжете уже были известны благодаря утечкам и предположениям энтузиастов. Фильм расскажет историю о Питере Паркере, который не смог скрыть свою вторую личность Человека-паука. Под давлением общественности он обращается к Доктору Стрэнджу, который с помощью заклинаний заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком.

Конечно, все не могло пойти по плану, и теперь реальность начала смещение. Скорее всего, именно это и повлияло на появление в трейлере суперзлодея Октавиуса (Доктора Осьминога). Настоящие фанаты вселенной Marvel могли заметить намеки на появления Зеленого гоблина, которого сыграет все тот же Уильям Дефо.

Фильм Человек-паук: Нет пути домой появится в кинотеатрах уже 17 декабря.

Незадолго до официального выхода трейлера, часть ролика успели слить в сеть. Он был снят на мобильный телефон с дисплея другого смартфона.

После слива видео Том Холланд заявил, что создатели Человека-паука еще не готовы к премьере трейлера. Возможно, к декабрю эта ситуация изменится.

Месяцем ранее в кинотеатрах появится другой фильм о супергероях вселенной Marvel — выход кинокартины Вечные запланирован на 4 ноября 2021 года, и недавно показали финальный трейлер фильма. Сюжет расскажет о пришельцах с суперспособностями, которые решили не вмешиваться в дела людей, но защитили их от Девиантов — других пришельцев.

Источник: Sony Pictures Entertainment