Как закалялось кино: 10 лучших украинских фильмов времен независимости

За 30 лет независимости украинский кинематограф преодолел путь от полной тишины к признанию на международных кинофестивалях.

Наше кино десятилетиями находилось в тени американского, европейского и российского продукта, но за последнее десятилетие эта тенденция заметно изменилась в лучшую сторону. Появились деньги, спонсоры, модными перестали быть исключительно звездные лица для картинки, над которыми стал преобладать талант.

К 30-му году независимости украинские режиссеры готовы предложить зрителю кино на любой вкус и жанр — от комедии или драмы до экшена и исторической саги.

Факты ICTV подготовили подборку лучших украинских фильмов времен независимости, которыми можно и нужно гордиться.

Племя

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

В 2014 году на экраны вышла, пожалуй, наиболее ценная лента времен независимости. Именно она должна была выдвигаться на Оскар от Украины в номинации Лучший фильм на иностранном языке, где имела все шансы войти как минимум в шорт-лист.

Однако оскаровский комитет решил иначе и выдвинул пафосную, почти без наград международных форумов, работу Поводырь режиссера Санина.

Племя стало второй лентой от Украины после Счастья моего Сергея Лозницы, которая попала в конкурс Каннского кинофестиваля, но первой, которая взяла целых три приза. Лента является самой титулованной среди всех украинских фильмов, а издание The Rolling Stone в 2020 году вносило Племя в топ-10 лучших лент последних 10 лет.

Идея полноценного звукового кино о глухонемых, с их языком и без единого слова — это, бесспорно, шедевр не только украинского, но и мирового кино.

Донбасс

Режиссер: Сергей Лозница

Из последних работ режиссера Сергея Лозницы заметно выделяются Кроткая и Донбасс. Оба фильма имеют тонкое и беспрецедентное кинематографическое, драматургическое и производственное качество.

На Каннском кинофестивале в программе Особый взгляд лента Донбасс получила награду за лучшую режиссуру, а впоследствии была выдвинута от Украины на Оскар.

Фильм состоит из ряда эпизодов, которые одновременно не соединены, но демонстрируют реалии существования на оккупированных территориях Востока Украины. Эта игровая лента снималась в несколько документальной стилистике. В эпизодах картины есть сцена самосуда населения над украинским пленным и гротескный эпизод свадьбы боевиков.

Мои мысли тихие

Режиссер: Антонио Лукич

Для режиссера Антонио Лукича это дебютная полнометражная лента, которая вызвала сенсацию в украинском кино.

Сначала на кинофестивале в Карловых Варах в секции East of West 54-го она получила Специальную награду жюри, а затем приз зрительских симпатий и награду FIPRESI на Одесском кинофестивале.

Киногурманы в фильме могут найти нотки, присущие работам американского кинорежиссера Вуди Аллена.

В основе сюжета — история звукорежиссера, который отправляется в путешествие со своей мамой, во время которого должен записать звуки птиц и животных. Там героев ожидает немало забавных приключений, от которых невозможно сдержать смех.

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

Фильм одержал победу на Венецианском кинофестивале в программе Горизонты, а еще собрал различные награды на кинофорумах в Одессе, Токио, Минске и Тромсе.

Лента рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией. В своей антиутопии Васянович сочетает игровое кино с документальным, что также присутствует в его предыдущей работе Уровень черного.

В Атлантиде главные роли исполнили не профессиональные актеры, а военные, которые фактически играли самих себя.

Непокоренный

Режиссер: Олесь Янчук

Лента Янчука 2000 года участвовала в кинофестивале в Монреале, а главную роль в ней исполнил замечательный украинский актер Григорий Гладий.

В 2001 году обозреватель Variety Эдди Кокрелл писал о картине следующее:

— Принципиальная борьба одного человека за защиту и сохранение Украины от мародерства нацистов и советов — такая идея лежит в основе Непокоренного. Картина Янчука является истинной и искусной, но специфической для широкой общественности, однако она найдет поддержку в узких кругах.

Непокоренный — фильм о генерал-хорунжем УПА Романе Шухевиче и Украинской повстанческой армии, которая вела борьбу на два фронта — сначала против нацистов, а после войны против советской власти.

Плохие дороги

Режиссер: Наталья Ворожбит

В этой картине драматург Наталья Ворожбит дебютировала как режиссер. Фильм получил приз Венецианского кинофестиваля в программе Неделя критики, три награды Национальной премии Киноколо и четыре премии Золотая дзига.

В основе ленты лежит одноименная пьеса Ворожбит. Она писала ее, опираясь на реальные истории жителей Донбасса.

Плохие дороги рассказывают о жителях Донбасса и украинских военных возле линий фронта. В ленте показано, как человек способен проявить характер в экспериментальных условиях.

Киборги

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Киборги — один из самых кассовых украинских фильмов за историю независимости. Автором сценария выступила драматург Наталья Ворожбит.

Лента собрала награды МКФ Молодость, премии Золотая дзига и Национальной премии кинокритиков Киноколо.

В основе ленты — история украинских военных, оборонявших Донецкий аэропорт во время российско-украинской войны. События разворачиваются в течение двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в 2014 году.

Черкассы

Режиссер: Тимур Ященко

Украинская международная премьера состоялась во время Одесского кинофестиваля в 2019 году.

Тогда показ первого украинского фильма о крымских событиях 2014 года завершился тишиной в зале, которую нарушили громкие аплодисменты и крики Слава Украине!

Это фильм о мужественной обороне украинского тральщика Черкассы, заблокированного российскими войсками в озере Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма. Украинские корабли начинают сдаваться россиянам, но Черкассы держат оборону.

Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Премьера дебютного полнометражного фильма Алиева состоялась на Каннском кинофестивале, а с кинофорумов в Босфоре и Бухаресте лента вернулась с наградами.

В 2019 году картину отобрали от Украины на Оскар, но в шорт-лист она не попала.

В центре сюжета крымскотатарская семья, которая разделилась после аннексии Крыма. Это история о том, как отец возвращает тело погибшего в АТО сына в аннексированный Крым, чтобы похоронить его там по мусульманским традициям.

Дикое поле

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Дебютный полный метр Ярослава Лодыгина по роману Ворошиловград Сергея Жадана выдался весьма успешным. Авторам ленты удалось передать атмосферу Востока Украины — как визуально, так и в диалогах.

Лента была показана на фестивале Темные ночи в Таллинне и в Кливленде.

В фильме нет шаблонного юмора, но есть извечная проблема украинского кино — неидеальный сценарий.

Список хорошего украинского кино можно продолжать и продолжать: это и картины режиссера Сергея Лозницы — Счастье мое и Кроткая, фильм-мюзикл режиссера Елены Демьяненко Гуцулка Ксеня, Забытые Дарьи Онищенко, ленты в копродукции Предел и Цена правды и другие.

Важно понимать, что искусство, и кино в частности, невозможно без зрителя, ведь это симбиоз всех компонентов. Чтобы оно было и развивалось, необходимо его поддерживать. Ходить на украинское кино, а не только на экшены с Вином Дизелем или Томом Крузом.

Украинские фильмы могут быть противоречивыми, не такими, как привычный глазу многомиллионный продукт из Голливуда, но в будущем благодаря поддержке, а иногда и критике, наше кино способно стать в один ряд с западноевропейским.