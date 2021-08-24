Звезды и “молодая кровь” театра и кино: топ-10 украинских актеров времен независимости

За годы независимости Украины наши кино и театр преодолели путь, в котором были свои взлеты и падения. Зритель с каждым годом открывал для себя новые имена талантливых отечественных актеров, которые впоследствии стали любимцами миллионов.

За их работами следят в кино, а спектакли в театрах с их участием собирают аншлаги.

Если еще в нулевых украинский кинематограф изобиловал русскими приглашенными актерами, а из украинских брали в работу одних и тех же “заезженных” исполнителей, то за последние десять лет все кардинально изменилось.

Несомненно, там было место гегемонам украинского театра и кино, таким как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Лесь Сердюк, Григорий Гладий, Сергей Романюк, Наталья Сумская, Виктор Андриенко и многие другие. Но остальных продюсеры из-за засилья российских работников и наших известных лиц не хотели банально замечать.

К счастью, сейчас тенденция кардинально изменилась. Факты ICTV подготовили топ-5 украинских звезд театра и кино в настоящее время к 30-летию независимости Украины.

Ирма Витовская

Ирма Витовская является той самой актрисой, за которой наблюдать в театре одно удовольствие. Она — актриса киевского Молодого театра, где сыграла десятки ролей.

— Вообще, актерство — это врожденное качество. Ему невозможно специально научиться — можно только овладеть актерским ремеслом. Это — Божий дар: когда на сцену выходит несколько актеров, внимание публики обращается к сильнейшему, — сказала актриса в одном из интервью.

Сейчас в репертуаре театра есть три спектакля, в которых задействована Ирма — это Коварство и любовь, Резня и Убить или любить, а также копродукция театра Золотые ворота и Молодого — спектакль Сталкеры.

После Революции достоинства Витовская отказалась от работ в российских проектах. Актриса сама поделилась, что потеряла 70% своих заработков из-за этого отказа, и хотя это был большой удар, как она сама признавалась, важнее иметь моральную сатисфакцию.

За последние пять лет она дважды стала лауреатом Золотой дзиги за работы в фильмах Брама и Мои мысли тихие, а также снялась в таких фильмах: Тайный дневник Симона Петлюры, Сказка старого мельника, Преданная.

Алексей Горбунов

Он, несомненно, один из самых мощных украинских актеров, с которым бы хотел работать чуть ли не каждый режиссер.

До Революции достоинства он в основном снимался в России у таких режиссеров, как Валерий Тодоровский, Филипп Янковский, Никита Михалков. Там он получил награду Золотой орел за роль в фильме 12. Но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе отказался от всех предложений и вернулся в Украину.

— С российским театром и кино связь лишь в том, что у меня там остался агент. В Питере. И время от времени предлагает сценарии, зовет сниматься в Москву. Но я сказал — пока война идет, я это как-то плохо себе представляю. Все съемки у меня пока в Украине. И вся работа у меня в Украине, пока не закончится эта война, — рассказывал Горбунов в одном из интервью.

Первой работой по возвращении в Киев стала роль в детском мюзикле Трубач. Затем были роли в фильмах: Гвардия, Правило боя, Дикое поле, Забытые, короткометражка Бульмастиф.

Кроме работ в украинских проектах он также снимался во французском сериале Бюро легенд, французском фильме Последний наемник и чешской ленте Okupace, которая еще не вышла на экраны.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем — это точно о Горбунове. Кроме актерства он устраивает концерты-квартирники со своей группой Грусть пилота. Кроме исполнения собственных композиций, коллектив перепел украинские народные песни.

Олеся Жураковская

Олеся Жураковская сейчас является настоящей звездой театра и кино без пафоса и звездной болезни. В своих работах она искренняя.

— Специфика актерской работы — через себя пропустить образ, который играешь. Ни один режиссер не поставит микрореакции актера: движения бровей, изменение точки зрения, — говорит Жураковская.

Она — актриса Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, где занята в четырех спектаклях: Корсиканка, Дикарь, Веревка и Все лучшие вещи.

Зрители ее полюбили за роли в сериалах Крепостная и Первые ласточки. Она снялась в фильмах Сказка старого мельника и Донбасс режиссера Сергея Лозницы, за который была номинирована на премии Киноколо и Золотая дзига.

Ахтем Сеитаблаев

Актер стал широко известным после взлета первой ленты о депортации крымских татар Хайтарма за роль Амет-Хана Султана.

Вскоре он сел в режиссерское кресло и снял свой первый полнометражный фильм Киборги о защитниках Донецкого аэропорта во время войны в Донбассе. Лента окупилась за считанные дни после выхода.

Он в сотрудничестве с американским режиссером Джоном Винном снял Захара Беркута, а позже вместе с Олегом Сенцовым — Номера.

Несомненно, одной из лучших актерских работ Сеитаблаева можно считать роль в фильме Домой режиссера Наримана Алиева. Для актера герой Мустафы близок по духу, ведь его предки были депортированы из Крыма и с трудом смогли вернуться назад, а теперь снова стали жертвами российской оккупации. Его игра невероятная, ты веришь каждому его слову и выражения лица.

Среди его киноработ: Правило боя, Мы есть. Мы рядом, Толока, Пульс и сериал Гвардия. Вскоре ожидается выход на экраны ленты Другой Франко с его участием.

На сцене его можно увидеть в спектакле Море… Ночь… Свечи… в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Вячеслав Довженко

Актер по-настоящему раскрылся после роли защитника Донецкого аэропорта Субботы в фильме Киборги. В его творческой карьере десятки ролей в кино и театре, а сам он работает в киевском Театре на Подоле.

На сцене его можно увидеть в спектаклях: Каменный хозяин, Заводной апельсин, Мечты оживают, Заказываю любовь, Девочка с мишкой или Несовершеннолетняя.

— Когда играю на сцене, я чувствую свободу. Потому что когда тебя что-то сковывает или не отпускает — все, ты врешь. Любая роль достаточно жестко врезается в подсознание, мы же не заучивают тексты или мизансцены, а присваиваем — все происходит на уровне психофизики, — говорит актер.

Вскоре на большие экраны должна выйти кинолента Другой Франко, где одну из главных ролей сыграл Довженко.

“Молодая кровь” украинского театра и кино

Динамичное развитие украинского театра и кино невозможно без молодых звезд. Сейчас много нынешних молодых актеров имеют большой потенциал в будущем стать кумирами, секс-символами и мастерами своей профессии.

Предлагаем также пятерку актеров и актрис, на которых особенно стоит обратить внимание.

Анастасия Пустовит

После роли в фильме Когда падают деревья режиссера Марыси Никитюк к актрисе пришел заметный успех. За свою работу она получила награду Лучшая актерская работа на Одесском кинофестивале в 2018 году.

Анастасия также сыграла в популярном сериале Первые ласточки.

Особое внимание следует обратить на ее актерские работы в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Там она сыграла в десятках спектаклей, среди которых Класс, Гарантия два года, Семейный альбом, Эрендира не хочет умирать, VIÑO, Моменты/Momenti, Плохие дороги.

Макар Тихомиров

В 2017 году на экраны вышли две мощные ленты: Киборги, где Тихомиров сыграл главную роль, и Предел — в копродукции Украины и Словакии, где ему досталась одна из ведущих ролей.

Макар сыграл в сериале И будут люди режиссера Аркадия Непиталюка.

В Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра за его плечами очень хорошие работы в спектаклях Класс, Моменты/Momenti, Эрендира не хочет умирать, Уехать нельзя остаться и Зрители на спектакль не допускаются!

Марина Кошкина

28-летняя актриса уже является одной из самых востребованных на театральных и киноплощадках. В ее активе десятки кино- и телепроектов, среди которых Дом Слово, Захар Беркут, Забытые, С завязанными глазами, Преданная, И будут люди.

Она является актрисой Театра им. И.Франко, где сыграла в таких спектаклях: Лымеривна, Кассандра, Сирано де Бержерак, Verba, Идиот, Кориолан и другие.

За роль в Лымеривне она стала номинантом на премию Киевская пектораль.

Евгений Ламах

В активе актера уже есть два крупных кинопроекта, где он сыграл главную роль — это Черкассы и Круты 1918.

Его выразительная внешность помогает ему не затеряться среди остальных актеров-сверстников, а его героям — не забыться зрителям сразу после просмотра киноленты.

Ламах сыграл в короткометражке Бульмастиф, фильме Иловайск 2014. Батальон Донбасс и десятках телепроектах.

Тарас Цимбалюк

Украинский зритель знает Цимбалюка по ролям в сериалах Крепостная и Поймать Кайдаша. Всего за его плечами уже более 60 проектов.

В кино актер играет заметных украинских героев, к примеру, в фильме Черный ворон режиссера Тараса Ткаченко.

К сожалению, на сцене Тарас играет редко, а такого актера хотелось бы видеть в театральных работах. Вместе с украинской актрисой Дашей Трегубовой он принял участие в съемках провокационного клипа Миг российской группы Ленинград.