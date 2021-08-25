Дату выхода Веном 2: Карнаж могут перенести на 2022 год

Sony планирует перенести премьеру фильма по вселенной Marvel Веном 2: Карнаж на 21 января 2022 года. Компания отложит премьеру уже второй раз за месяц — ранее показ картины сдвинули с 24 сентября на 15 октября.

По словам инсайдеров, студия пересматривает вопрос о выпуске фильма в октябре из-за кассового провала супергеройского фильма Отряд самоубийц: Миссия навылет по вселенной DC.

На фоне ажиотажа вокруг выхода трейлера Человек-паук: Нет пути домой на мероприятии CinemaCon, фильму Веном 2: Карнаж нечем удивить публику. Первый трейлер показали еще в мае, когда речь шла о премьере в сентябре, а второй трейлер показали в начале августа, чтобы подогреть интерес публики к выходу фильма в октябре.

Перенос на 21 января 2022 года может помешать кассовым сборам фильма Морбиус, которым занимается Джаред Лето.

Премьера фильма Веном состоялась в 2018 году, и Marvel удалось собрать $856 млн по всему миру, но сиквелы фильмов зачастую не превосходят оригиналы по популярности.

Режиссером Веном 2: Карнаж выступил Энди Серкис. В роли Эдди Брока выступит всем известный Том Харди. В фильме также снимались Вуди Харрельсон, Наоми Харрис, Мишель Уильямс и Рейд Скотт. За сценарий фильма отвечала Келли Марсел.

Источник: Vulture

Фото: Sony Pictures Entertainment