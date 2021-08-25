Кинокомпания Warner Bros представила трейлер фильма Матрица 4, который показали на мероприятии CinemaCon. И хотя трейлер показали ограниченному количеству лиц, корпорация раскрыла официальное название фильма — Матрица: Воскрешение.

О происходящем в трейлере рассказали энтузиасты, которые были в сети. В коротком ролике Киану Ривз сидит на приеме у психотерапевта, рассказывая о своих снах.

Нео встречает в кофейне Тринити, но они друг друга не помнят. В трейлере Киану принимает синие таблетки, которые позволяют ему находиться в иллюзии.

Главный герой также встречает человека, похожего стилем одежды на Морфеуса. Он предлагает Нео красную таблетку.

В конце трейлера также показали некоторые экшн сцены, после которых на экране появилось название фильма.

Премьера четвертой части фильма была запланирована на май 2021 года, но ее перенесли на 22 декабря — фильм покажут одновременно в кинотеатрах и сервисе HBO Max. Над картиной начали работать еще в августе 2019 года. Режиссером фильма выступила Лана Вачовски, которой удалось собрать старый актерский состав. В главных ролях будут Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравших Нео и Тринити.

В фильме также снимались американский актер Яхья Абдул-Матин II, английская актриса Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис, ставший известным благодаря участию в сериале Как я встретил вашу маму.

Источник: DeadLine