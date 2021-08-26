Несчастный случай на съемках Черной пантеры: звезду Marvel госпитализировали

Звезду Marvel Летишу Райт госпитализировали из-за несчастного случая на съемках фильма Черная пантера: Ваканда навсегда.

— Летиша Райт получила легкие травмы сегодня во время съемок трюка для фильма Черная пантера: Ваканда навсегда, — заявили ее представители.

Актриса лечится в местной больнице, но ее скоро уже выпишут.

Подробности инцидента не разглашаются, хотя несколько источников подтвердили, что в аварии участвовал каскадер, и Райт получила лишь незначительные травмы.

27-летняя британская актриса гайанского происхождения снималась в Бостоне. Авария произошла во время ночной съемки.

По мнению многих источников, авария не окажет негативного влияния на съемки фильма. Черная пантера: Ваканда навсегда выйдет 8 июля 2022 года.

Черная пантера: Ваканда навсегда — будущий супергеройский фильм об одноименного супергерое.

Планировалось, что главную роль вновь сыграет Чедвик Боузман, однако, из-за неожиданной смерти актера от рака толстого кишечника, ключевое место в фильме займет героиня Летиши Райт — младшая сестра Шури.