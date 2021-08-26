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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Спенсер: вышел первый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт

Спенсер: вышел первый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт

В сети появился первый трейлер фильма Спенсер о принцессе Диане. Главную роль в картине сыграла американская актриса Кристен Стюарт.

Действие фильма разворачиваются в 1991 году во время рождественских праздников. Тогда Диана (урожденная Дайана Фрэнсис Спенсер) раздумывает о том, чтобы разорвать брак с принцем Чарльзом. Британский актер Джек Фартинг играет наследника британского престола.

Официальный логлайн гласит: Брак принцессы Дианы и принца Чарльза давно охладел. Хотя ходят слухи о романе и разводе, на рождественские праздники в поместье королевы предначертан мир. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. Но в этом году все будет по-другому.

Фильм Спенсер — это размышления о том, что могло произойти в те роковые дни.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

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