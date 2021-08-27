У голливудского актера Тома Круза угнали авто и украли ценный багаж на тысячи долларов. Это произошло на съемках фильма Миссия невыполнима 7 в Великобритании.

Воры угнали BMW X7 стоимостью $140 тыс, когда авто стояло возле гостиницы, где остановился актер.

Неизвестным удалось взломать электронный замок машины с помощью передатчика радиосигнала.

Через несколько часов авто Тома Круза нашли благодаря электронной системе слежения. Однако грабители скрылись и похитили весь багаж и личные вещи актера.

По данным инсайдеров, Том Круз очень разозлился, узнав о том, что произошло. Убытки актера оценивается в тысячи долларов.

Съемки ленты Миссия невыполнима 7 для Тома Круза наполнены неприятными ситуациями.

Сначала съемочный процесс фильма перенесли из-за пандемии, а потом у членов группы обнаружили коронавирус.

Но несмотря на это, актер делал все возможное, чтобы во время съемок Миссия невыполнима 7 все сотрудники соблюдали правила карантинной безопасности.

Круз приобрел двух специальных роботов для патрулирования съемочной площадки и тестирования персонала.

Напомним, что премьера ленты Миссия невыполнима 7 запланирована на май 2022 года. Режиссером боевика выступил Кристофер Мак-Кворри.