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Євгенія Шапоренко |

Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

1 сентября стартовал 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Жюри возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, который прославился благодаря своей картине Паразиты.

Мероприятие проходит на острове Лидо. Красная дорожка фестиваля открылась в 19.00 по киевскому времени. Однако Венецианский кинофестиваль несколько отличается от традиционных, скажем, Каннского.

На красной дорожке было не так много ярких нарядов. Знаменитости выглядели довольно расслаблено.

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К слову, ведущей церемонии станет итальянская актриса Серена Росси. Для открытия она выбрала нежное, бежевое платье, расшитое пайетками.

Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

Популярная актриса Пенелопа Крус появилась в черно-белом платье в пол с пышней юбкой. На фото она позирует с легендарным режиссером Педро Альмодоваром.

Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

Топ-модель Адриана Лима вышла в свет в откровенном красном платье, которое обнажало ее спину.

Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистский диктатор в Италии.

Программа фестиваля:

  • Основной конкурс
  • Горизонт
  • Внеконкурсные показы
  • Венецианская классика
  • Кинорынок

Призы на Венецианском кинофестивале

В основном конкурсе вручаются:

  • Золотой лев за лучший фильм.
  • Серебряный лев лучшему режиссеру.
  • Гран-При жюри.
  • Специальный приз жюри.
  • Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
  • Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.
  • Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.
  • Приз за лучший сценарий.

Призы в секции Горизонт:

  • За лучший фильм.
  • Лучшему режиссеру.
  • Специальный приз жюри.
  • Приз за лучший короткометражный фильм.
  • Специальный приз за инновационный контент.

В секции Венецианская классика:

  • Приз за лучший восстановленный фильм.
  • Приз за лучший документальный фильм о кино.
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