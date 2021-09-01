Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

1 сентября стартовал 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Жюри возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, который прославился благодаря своей картине Паразиты.

Мероприятие проходит на острове Лидо. Красная дорожка фестиваля открылась в 19.00 по киевскому времени. Однако Венецианский кинофестиваль несколько отличается от традиционных, скажем, Каннского.

На красной дорожке было не так много ярких нарядов. Знаменитости выглядели довольно расслаблено.

К слову, ведущей церемонии станет итальянская актриса Серена Росси. Для открытия она выбрала нежное, бежевое платье, расшитое пайетками.

Популярная актриса Пенелопа Крус появилась в черно-белом платье в пол с пышней юбкой. На фото она позирует с легендарным режиссером Педро Альмодоваром.

Топ-модель Адриана Лима вышла в свет в откровенном красном платье, которое обнажало ее спину.

Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистский диктатор в Италии.

Программа фестиваля:

Основной конкурс

Горизонт

Внеконкурсные показы

Венецианская классика

Кинорынок

Призы на Венецианском кинофестивале

В основном конкурсе вручаются:

Золотой лев за лучший фильм.

Серебряный лев лучшему режиссеру.

Гран-При жюри.

Специальный приз жюри.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.

Приз за лучший сценарий.

Призы в секции Горизонт:

За лучший фильм.

Лучшему режиссеру.

Специальный приз жюри.

Приз за лучший короткометражный фильм.

Специальный приз за инновационный контент.

В секции Венецианская классика:

Приз за лучший восстановленный фильм.

Приз за лучший документальный фильм о кино.