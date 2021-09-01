Декольте Адрианы Лимы и очки Альмодовара: красная дорожка кинофестиваля в Венеции

1 сентября стартовал 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Жюри возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, который прославился благодаря своей картине Паразиты.
Мероприятие проходит на острове Лидо. Красная дорожка фестиваля открылась в 19.00 по киевскому времени. Однако Венецианский кинофестиваль несколько отличается от традиционных, скажем, Каннского.
На красной дорожке было не так много ярких нарядов. Знаменитости выглядели довольно расслаблено.
К слову, ведущей церемонии станет итальянская актриса Серена Росси. Для открытия она выбрала нежное, бежевое платье, расшитое пайетками.
Популярная актриса Пенелопа Крус появилась в черно-белом платье в пол с пышней юбкой. На фото она позирует с легендарным режиссером Педро Альмодоваром.
Топ-модель Адриана Лима вышла в свет в откровенном красном платье, которое обнажало ее спину.
Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистский диктатор в Италии.
Программа фестиваля:
- Основной конкурс
- Горизонт
- Внеконкурсные показы
- Венецианская классика
- Кинорынок
Призы на Венецианском кинофестивале
В основном конкурсе вручаются:
- Золотой лев за лучший фильм.
- Серебряный лев лучшему режиссеру.
- Гран-При жюри.
- Специальный приз жюри.
- Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
- Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.
- Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.
- Приз за лучший сценарий.
Призы в секции Горизонт:
- За лучший фильм.
- Лучшему режиссеру.
- Специальный приз жюри.
- Приз за лучший короткометражный фильм.
- Специальный приз за инновационный контент.
В секции Венецианская классика:
- Приз за лучший восстановленный фильм.
- Приз за лучший документальный фильм о кино.