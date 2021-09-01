Кинокомпания Disney снимет драматический сериал о жизни немецко-французского дизайнера Карла Лагерфельда. Лента будет называться Kaiser Karl (Кайзер Карл).

В основе сериала будет лежать одноименная биографическая книга, которую написал журналист газеты Le Monde Рафаэль Бакке после смерти модельера.

Kaiser Karl будет состоять из шести серий и расскажет о событиях 1972 года, когда Карл Лагерфельд только начинал свою работу.

Зрители смогут больше узнать о стремлении модельера стать преемником Коко Шанель, а также занять место самого успешного французского кутюрье вместо Ив Сен-Лорана.

Одна из серий будет посвящена истории любви модельера и Жака де Башер. Они находились в отношениях с 1971 года и до самой смерти Лагерфельда в 2019 году.

— Этот сериал покажет уникальный момент трансформации индустрии моды во Франции 1970-х годов, воплощенный в образе многократных метаморфоз Карла Лагерфельда, — сказала вице-президент компании Walt Disney во Франции Полин Довен.

Съемки сериала пройдут во Франции. Над сценарием будут работать Исауре Пизани-Ферри и Дженнифер Хавьер совместно с автором биографии Лагерфельда.

Спродюсирует проект киностудия Gaumont, которая создала для Netflix сериал Люпен. Актерский состав и дата выхода сериала пока не оглашаются.

Напомним, что Карл Лагерфельд родился в Германии, но в 20 лет вместе с мамой переехал жить во Францию.

Он работал стилистом в французских домах Jean Patou и Chloe, а затем сотрудничал с итальянским домом Fendi, художественным руководителем которого был с 1965 года.

В 1983 году Лагерфельд начал управлять модным домом Chanel.

А в 1984 году он основал собственный дом моды Karl Lagerfeld. Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет.