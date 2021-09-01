Кинокомпания Warner Bros. выпустила новый трейлер к фильму ужасов Злое. В клипе появился отрывок интервью с режиссером кинокартины Джеймсом Ваном, который раньше работал над другими известными хоррорами — Пила, Астрал и Заклятие.

Предыдущие картины сценариста также начинались как оригинальные фильмы ужасов, а затем быстро становились крупными франшизами. Похоже, на этот проект у режиссера аналогичные планы, поскольку Ван буквально продает фильм своим присутствием в трейлере.

В главной роли — Аннабелль Уоллис, сыгравшая женщину по имени Мэдисон. По сюжету, ей снятся жуткие убийства, которые могут происходить в реальности. Главная героиня попытается предотвратить эти инциденты.

Фильм позиционируется не только как хоррор — в нем огромное количество экшена — кинокартину также можно назвать и боевиком. Об этом свидетельствует вторая половина этого трейлера, в которой много эффектных моментов и сложных движений камеры.

Премьера фильма Злое состоится 9 сентября в кинотеатрах и сервисе HBO Max.

Трейлеры к фильмам могут не только напугать, но и помочь создателям фильмов установить мировой рекорд. К примеру, трейлер к картине Человек-паук: Нет пути домой установил новый рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа — 355,5 млн просмотров.

Клипу удалось побить рекорд другого супергеройского фильма — Мстители: Финал. Еще в декабре 2018 года трейлер этого бестселлера за сутки собрал 289 млн просмотров.

Источник: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures