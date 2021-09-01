В сети опубликовали финальный трейлер долгожданного продолжения франшизы о Джеймсе Бонде — Не время умирать.

Предыдущий фильм намекал на продолжение франшизы, и с тех пор дата релиза нового фильма была под вопросом.

Новый трейлер рассказал подробности нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Известно, что этот фильм станет последней миссией агента 007 в исполнении английского актера Дэниела Крейга.

По сюжету, агент 007 отошел от дел и отдыхает на Ямайке. Однако по просьбе старого друга он вынужден отправится на поиски пропавшего ученого.

Главного злодея по имени Сафрин сыграет актер Рами Малек, получивший премию Оскар за Богемскую рапсодию 2018 года

Изначально, релиз фильма Не время умирать был запланирован на 2019 год, но из-за пандемии его переносили несколько раз.

Netflix, Amazon и Apple хотели купить права на показ фильма в день премьеры картины в кинотеатрах, но продюсеры Бонда Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон отказались от таких предложений. Премьера фильма Не время умирать состоится 8 октября.

Публика также ожидает выхода другого фильма о суперагентах секретных организаций — премьера фильма Миссия невыполнима 7 запланирована на май 2022 года. Недавно компания Paramount показала кадры из фильма, где Том Круз прыгает со скалы в Норвегии на мотоцикле, а затем раскрывает парашют для приземления.

Источник: James Bond 007

Фото: James Bond 007