Второй сезон иронического детектива Участковый с ДВРЗ выйдет на телеканале ICTV уже 13 сентября.

Лента будет состоять из 24 серий и расскажет о новых приключениях полицейских-напарников в спальном районе на окраине Киева.

К своим ролям вернутся Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Дмитрий Сарансков, Татьяна Малкова, Светлана Штанько, Игорь Портянко и Владимир Гладкий.

Также в сериале появятся новые персонажи, которых сыграют известные украинские актеры — Владимир Ямненко, Игорь Качур, Анастасия Цымбаларь и Олеся Романова.

Во втором сезоне героев ожидают изменения как в карьерной, так и в личной жизни. Участковый Петр Дзюба получит новое звание, найдет любимую и наконец-то начнет работать над своей фигурой.

А Бондарю придется не только снова бороться за место в столичном отделении, но и решать семейные проблемы.

Неожиданно в его жизни появится отец, поэтому к постоянным перипетиям на любовном фронте добавятся еще и родственные хлопоты.

— В первой серии Бондарь вернется обратно в Главк, но произойдет смешная ситуация, которая не даст ему начать работу в столичном отделении полиции. Из-за одного инцидента Бондарь с Дзюбой станут звездами интернета. Поэтому “наказание” и патрулирование района снова ждут нашего героя, — режиссер Дмитрий Андриянов.

Премьера второго сезона Участковый с ДВРЗ состоится в эфире телеканала ICTV 13 сентября в 21.30.

Напомним, что Участковый с ДВРЗ — это комедийный сериал о честном полицейском, который борется с преступностью в самом криминальном районе Киева.

Премьера ленты состоялась в феврале 2020 года. Зрителям понравился сериал, поскольку первый сезон посмотрели более 10 млн человек.

Фото: ICTV