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Валентина Чорна |

Венецианский кинофестиваль 2021: формат, программа и состав жюри

Венеційський кінофестиваль

С 1 до 11 сентября пройдет 78-й Венецианский международный кинофестиваль. Мероприятие состоится в традиционном формате на острове Лидо (Италия).

Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, поэтому борьба за главную награду — Золотого льва — будет ожесточенной.

Фестиваль откроет лента Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Круз и Росси де Пальма в главных ролях. Кроме этого, фильм вошел в программу основного конкурса.

Основной конкурс

  • Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)
  • Отблеск (Reflection), Валентин Васянович
  • Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур
  • Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе
  • Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион
  • Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо
  • Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван
  • Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон
  • Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино
  • Закат (Sundown), реж. Мишель Франко
  • Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли
  • Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол
  • Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан
  • Freaks Out, Габриэле Майнетти
  • Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне
  • На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти
  • Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский
  • Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
  • Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино
  • Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас

Горизонты

  • Носорог (Rhino), реж. Олег Сенцов
  • Обещания (Les Promesses), реж. Томас Круитоф
  • Атлантида (Atlantide), реж. Юрий Анкарани
  • Чудо (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетри
  • Пилигримы (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса
  • Павлиний рай (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Биспури
  • Водопад (The Falls), реж. Чан Монг-Хун
  • Яма поблизости(El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакин дель Пасо
  • Амира (Amira), реж. Мохаммед Диаби
  • На постоянной основе (A Plein Temps), реж. Эрик Гравель
  • Цензорша (107 Mothers), реж. Петер Керекеш
  • Вере снится море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтрина Красники
  • Белый дом (White Building), реж. Неанг Кавич
  • Анатомия времени (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нильтамронг
  • Другой Том (El Otro Tom), реж. Родриго Пла и Лаура Сантульо
  • Великое движение (El Gran Movimiento), реж. Киро Руссо
  • Однажды в Калькутте (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адитья Викрам Сенгупта
  • Настоящее (True Things), реж. Гарри Вутлифф
  • Inu-Oh, Юаса Масааки

Жюри

В этом году основной состав жюри Венецианского кинофестиваля возглавил режиссер Пон Чжун Хо, обладатель премии Оскар за фильм Паразиты. Также в состав судейской коллегии вошли:

  • режиссер Хлои Чжао, обладательница Оскара 2021 за фильм Земля кочевников;
  • бельгийско-французская актриса Вирджини Эфира;
  • режиссер Саверио Костанцо;
  • актриса Синтия Эриво;
  • актриса Сара Гадон;
  • режиссер Александр Нанэу.

А в программе Горизонты оценивать конкурсные фильмы будет боснийский режиссер Ясмила Жбанич.

Также ей будут помогать норвежский режиссер Мона Фаствольд, иранский режиссер Шахрам Мокри, итальянская писательница Надя Терранова и куратор отдела кино в Нью-Йоркском музее современного искусства Джош Сигель.

Обладателя премии Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм выберут британско-итальянский продюсер и режиссер Уберто Пазолини (председатель жюри), австрийский кинокритик Мартин Швайгхофер и аргентинская видеохудожница и режиссер Амалия Ульман.

Украина на фестивале

Украину на Венецианском кинофестивале 2021 представят сразу три фильма:

  • Отблеск, реж. Валентин Васянович — основная программа;
  • Носорог, реж. Олег Сенцов — программа Горизонты;
  • Цензорка, реж. Петер Керекеш — программа Горизонты.

В ленте Отблеск зрители увидят историю врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована смертью близкого человека на войне.

Режиссер Валентин Васянович уже не первый раз принимает участие в международном фестивале. В 2019 году он одержал победу за фильм Атлантида в программе Горизонты.

Картина Носорог режиссера Олега Сенцова основывается на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах.

Работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена ​​из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году.

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А лента Цензорка Петера Керекеша рассказывает о молодой женщине Лесе, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.

Она родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницы, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и матерями с детьми.

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