С 1 до 11 сентября пройдет 78-й Венецианский международный кинофестиваль. Мероприятие состоится в традиционном формате на острове Лидо (Италия).

Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, поэтому борьба за главную награду — Золотого льва — будет ожесточенной.

Фестиваль откроет лента Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Круз и Росси де Пальма в главных ролях. Кроме этого, фильм вошел в программу основного конкурса.

Основной конкурс

Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)

Отблеск (Reflection), Валентин Васянович

Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур

Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе

Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион

Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо

Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван

Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон

Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино

Закат (Sundown), реж. Мишель Франко

Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли

Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол

Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан

Freaks Out, Габриэле Майнетти

Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне

На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти

Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский

Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер

Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино

Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас

Горизонты

Носорог (Rhino), реж. Олег Сенцов

Обещания (Les Promesses), реж. Томас Круитоф

Атлантида (Atlantide), реж. Юрий Анкарани

Чудо (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетри

Пилигримы (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса

Павлиний рай (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Биспури

Водопад (The Falls), реж. Чан Монг-Хун

Яма поблизости(El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакин дель Пасо

Амира (Amira), реж. Мохаммед Диаби

На постоянной основе (A Plein Temps), реж. Эрик Гравель

Цензорша (107 Mothers), реж. Петер Керекеш

Вере снится море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтрина Красники

Белый дом (White Building), реж. Неанг Кавич

Анатомия времени (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нильтамронг

Другой Том (El Otro Tom), реж. Родриго Пла и Лаура Сантульо

Великое движение (El Gran Movimiento), реж. Киро Руссо

Однажды в Калькутте (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адитья Викрам Сенгупта

Настоящее (True Things), реж. Гарри Вутлифф

Inu-Oh, Юаса Масааки

Жюри

В этом году основной состав жюри Венецианского кинофестиваля возглавил режиссер Пон Чжун Хо, обладатель премии Оскар за фильм Паразиты. Также в состав судейской коллегии вошли:

режиссер Хлои Чжао , обладательница Оскара 2021 за фильм Земля кочевников;

, обладательница Оскара 2021 за фильм Земля кочевников; бельгийско-французская актриса Вирджини Эфира ;

; режиссер Саверио Костанцо ;

; актриса Синтия Эриво ;

; актриса Сара Гадон ;

; режиссер Александр Нанэу.

А в программе Горизонты оценивать конкурсные фильмы будет боснийский режиссер Ясмила Жбанич.

Также ей будут помогать норвежский режиссер Мона Фаствольд, иранский режиссер Шахрам Мокри, итальянская писательница Надя Терранова и куратор отдела кино в Нью-Йоркском музее современного искусства Джош Сигель.

Обладателя премии Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм выберут британско-итальянский продюсер и режиссер Уберто Пазолини (председатель жюри), австрийский кинокритик Мартин Швайгхофер и аргентинская видеохудожница и режиссер Амалия Ульман.

Украина на фестивале

Украину на Венецианском кинофестивале 2021 представят сразу три фильма:

Отблеск, реж. Валентин Васянович — основная программа;

Носорог, реж. Олег Сенцов — программа Горизонты;

Цензорка, реж. Петер Керекеш — программа Горизонты.

В ленте Отблеск зрители увидят историю врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована смертью близкого человека на войне.

Режиссер Валентин Васянович уже не первый раз принимает участие в международном фестивале. В 2019 году он одержал победу за фильм Атлантида в программе Горизонты.

Картина Носорог режиссера Олега Сенцова основывается на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах.

Работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена ​​из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году.

А лента Цензорка Петера Керекеша рассказывает о молодой женщине Лесе, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.

Она родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницы, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и матерями с детьми.