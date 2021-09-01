С 1 до 11 сентября пройдет 78-й Венецианский международный кинофестиваль. Мероприятие состоится в традиционном формате на острове Лидо (Италия).
Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, поэтому борьба за главную награду — Золотого льва — будет ожесточенной.
Фестиваль откроет лента Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Круз и Росси де Пальма в главных ролях. Кроме этого, фильм вошел в программу основного конкурса.
Основной конкурс
- Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)
- Отблеск (Reflection), Валентин Васянович
- Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур
- Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе
- Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион
- Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо
- Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван
- Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон
- Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино
- Закат (Sundown), реж. Мишель Франко
- Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли
- Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол
- Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан
- Freaks Out, Габриэле Майнетти
- Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне
- На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти
- Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский
- Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов
- Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер
- Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино
- Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас
Горизонты
- Носорог (Rhino), реж. Олег Сенцов
- Обещания (Les Promesses), реж. Томас Круитоф
- Атлантида (Atlantide), реж. Юрий Анкарани
- Чудо (Miracle), реж. Богдан Джордж Апетри
- Пилигримы (Pilgrims), реж. Лавринас Барейса
- Павлиний рай (Il Paradiso Del Pavone), реж. Лаура Биспури
- Водопад (The Falls), реж. Чан Монг-Хун
- Яма поблизости(El Hoyo en la Cerca), реж. Хоакин дель Пасо
- Амира (Amira), реж. Мохаммед Диаби
- На постоянной основе (A Plein Temps), реж. Эрик Гравель
- Цензорша (107 Mothers), реж. Петер Керекеш
- Вере снится море (Vera Dreams of the Sea), реж. Калтрина Красники
- Белый дом (White Building), реж. Неанг Кавич
- Анатомия времени (Anatomy of Time), реж. Джакравал Нильтамронг
- Другой Том (El Otro Tom), реж. Родриго Пла и Лаура Сантульо
- Великое движение (El Gran Movimiento), реж. Киро Руссо
- Однажды в Калькутте (Once Upon a Time in Calcutta), реж. Адитья Викрам Сенгупта
- Настоящее (True Things), реж. Гарри Вутлифф
- Inu-Oh, Юаса Масааки
Жюри
В этом году основной состав жюри Венецианского кинофестиваля возглавил режиссер Пон Чжун Хо, обладатель премии Оскар за фильм Паразиты. Также в состав судейской коллегии вошли:
- режиссер Хлои Чжао, обладательница Оскара 2021 за фильм Земля кочевников;
- бельгийско-французская актриса Вирджини Эфира;
- режиссер Саверио Костанцо;
- актриса Синтия Эриво;
- актриса Сара Гадон;
- режиссер Александр Нанэу.
А в программе Горизонты оценивать конкурсные фильмы будет боснийский режиссер Ясмила Жбанич.
Также ей будут помогать норвежский режиссер Мона Фаствольд, иранский режиссер Шахрам Мокри, итальянская писательница Надя Терранова и куратор отдела кино в Нью-Йоркском музее современного искусства Джош Сигель.
Обладателя премии Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм выберут британско-итальянский продюсер и режиссер Уберто Пазолини (председатель жюри), австрийский кинокритик Мартин Швайгхофер и аргентинская видеохудожница и режиссер Амалия Ульман.
Украина на фестивале
Украину на Венецианском кинофестивале 2021 представят сразу три фильма:
- Отблеск, реж. Валентин Васянович — основная программа;
- Носорог, реж. Олег Сенцов — программа Горизонты;
- Цензорка, реж. Петер Керекеш — программа Горизонты.
В ленте Отблеск зрители увидят историю врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована смертью близкого человека на войне.
Режиссер Валентин Васянович уже не первый раз принимает участие в международном фестивале. В 2019 году он одержал победу за фильм Атлантида в программе Горизонты.
Картина Носорог режиссера Олега Сенцова основывается на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах.
Работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году.
А лента Цензорка Петера Керекеша рассказывает о молодой женщине Лесе, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.
Она родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницы, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и матерями с детьми.