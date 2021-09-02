3 сентября состоится премьера фильма Золушка. Критики уже успели разгромить фильм — им понравилась только игра актрисы Камилы Кабельо.

Оценки фильма неутешительны — на Rottentomatoes красуется отметка в 41/100, а на Metacritic — 47/100. Эксперты раскритиковали практически каждую деталь картины. По их мнению, даже Золушка не кажется главной героиней фильма, так как сюжет развивается без ее участия.

— Авторам фильма будто неудобно ставить Золушку в центр внимания. Пока главная героиня за кадром, на экране происходят интересные сюжетные события, — сообщила Кристен Лопес из IndieWire.

Рецензенты также отметили игру Билли Портера, который сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную. Кортни Ховард из Variety уверена, что актер буквально крадет внимание зрителя — это неуместно в фильме о Золушке.

Мнения критиков разделились, когда речь идет о музыкальных номерах. Некоторые эксперты отмечают яркие наряды, которые запоминаются. Остальные зрители негативно отнеслись к стилю мюзиклов — они утомляют.

Образ главной героини также не удалось развить — сценаристы решили добавить ей желание заниматься любимым делом, но даже с такими новинками Золушка осталась “бесхарактерной”.

В целом критики не рекомендуют фильм к просмотру. Они считают, что он плох и как мюзикл, и как дерзкое переосмысление известной сказки. Остается дождаться информации о кассовых сборах за первую неделю.

Источник: Rottentomatoes, Metacritic, Indie wire

Фото: Amazon Prime Video