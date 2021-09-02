Стриминговая платформа Netflix представила первый трейлер комедийного боевика Красное уведомление, в котором снялись голливудские актеры — Дуэйн Скала Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Сюжет расскажет историю об ограблении, в котором участвуют главный криминальный агент ФБР и два крупнейших преступника мира.

Агента ФБР Джона Хартли сыграет Дуэйн Джонсон, который будет сотрудничать со знаменитым вором Ноланом Бутом (Райан Рейнольдс), чтобы поймать другого преступника по имени Епископ (Галь Гадот).

Над созданием фильма работал Роусон Маршалл Тербер, который ранее режиссировал фильмы Полтора шпиона и Небоскреб. В этих картинах также снимался Дуэйн Джонсон в главной роли.

Компания Netflix имеет большие планы на фильм Красное уведомление. Компания выпустит продолжение, если кассовые сборы будут успешными. Этому должна поспособствовать звездная тройка актеров. На производство фильма было потрачено $130 млн. Известно, что Джонсон и Гадот получат по $20 млн за участие в фильме.

Сейчас онлайн-кинотеатр также работает над Серым человеком, бюджет которого составил $200 млн.

Премьера фильма Красное уведомление состоится 12 ноября.

Ноябрь порадует киноманов выходом не только боевика, но и супергеройского фильма. Речь идет о фильме Вечные, финальный трейлер которого показали в августе. Релиз картины запланирован на 4 ноября. Сюжет фильма расскажет о пришельцах с суперспособностями, которые решили не вмешиваться в дела людей, но защитили их от Девиантов — других пришельцев.

Источник: Netflix

Фото: Netflix