Бабий Яр. Контекст получил награду на Иерусалимском международном кинофестивале

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст, снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, получил премию имени Шанталь Акерман как лучший иностранный документальный фильм на Иерусалимском международном кинофестивале.

Премия Шанталь Акерман названа в честь бельгийской режиссерки, сценаристки и актрисы еврейского происхождения, известной своими авангардными документальными и игровыми фильмами. В этой номинации Иерусалимский международный кинофестиваль отмечает иностранные фильмы, которые изображают реальные события с помощью экспериментальных приемов.

В видеообращении режиссер Сергей Лозница накануне иерусалимской премьеры поблагодарил организаторов кинофестиваля за приглашение и объяснил, что побудило его исследовать эту темную страницу истории.

– Я вырос в Киеве в 1970-х годах, недалеко от того места, где произошло это массовое убийство. В детстве я играл в яру на месте массового убийства и понятия не имел, что там произошло. Три десятка лет назад в школе нас этому не учили. Тема Холокоста была своего рода табу в Советском Союзе. Только позже, когда я стал студентом, узнал о трагедии и почувствовал себя обязанным снять фильм о ней, – рассказал Лозница.

Он работал над этой темой много лет, собирал кадры в архивах в России, Германии и Украине.

– Надеюсь, что это событие и признание, которое фильм уже получил, позволят нам охватить более широкую аудиторию во всем мире, – добавил он.

Документальный фильм Бабий Яр. Контекст создан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 минут.

Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, поблагодарил организаторов фестиваля и отметил:

– Для нас было так важно показать этот документальный фильм в Израиле, для аудитории, столь эмоционально вовлеченной и связанной с памятью и образованием по истории Холокоста. Я с гордостью могу заверить всех, кто смотрел этот фильм и был тронут им, что фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие мировые фестивали, а также предложения о распространении от стриминговых платформ и дистрибьюторов. Зрители в разных странах и на разных континентах осознают опасность ненависти и крайней формы национализма – актуальность этого фильма в наше время неоспорима.

В Украине премьера фильма Бабий Яр. Контекст состоится в октябре и будет приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Иерусалимский международный кинофестиваль проходит в Израиле с 1984 года. Хотя в центре внимания конкурса остаются израильские фильмы, фестиваль активно развивает международное авторское кино. В свое время режиссерский дебют в рамках фестиваля провели Джим Джармуш, Спайк Ли и Квентин Тарантино. Иерусалимский международный кинофестиваль традиционно длится 10 дней. В этом году – с 25 августа по 4 сентября.