Создатели популярного сериала Бумажный дом показали первые 15 минут финального сезона.

Премьера пятого сезона состоится сегодня, 3 сентября. Зрители смогут увидеть пять эпизодов.

А вторая часть сериала станет доступной для просмотра 3 декабря 2021 года.

В ролике можно увидеть, как Сьерра, которую сыграла Найва Нимри, приходит к профессору и сообщает о своем увольнении из полиции.

Сначала она хочет убить профессора, но в последний момент останавливается и говорит, что не будет этого делать из-за своей беременности и будущего ребенка. В результате она выстреливает ему в ногу.

В финальном сезоне команде профессора придется сойтись в поединке с правоохранителями.

Поскольку полиция все-таки решится на штурм Национального банка Испании, где находятся грабители.

В пятом сезоне сериала сыграли Итциар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо и другие актеры.

Напомним, что Бумажный дом — это драматический телесериал о преступлениях, который создал Алекс Пена. Премьера состоялась на телеканале Antena 3 в Испании.

Сейчас Бумажный дом является одним из самых популярных англоязычных сериалов на платформе Netflix.

По данным IMDb, в 2020 году лента заняла второе место в рейтинге сериалов среди пользователей сайта.