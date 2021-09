Венецианский кинофестиваль: назван обладатель Золотого льва

Главную награду Венецианского кинофестиваля – Золотого льва, получила картина французского режиссера Одри Дивана под названием Событие.

На этот приз претендовал 21 фильм из разных стран.

Режиссер кинокартины Сила собаки Джейн Кэмпион получила Серебряного льва, как лучший режиссер.

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

L’ÉVÉNEMENT di/by Audrey Diwan pic.twitter.com/XAinG0rZJg

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 11, 2021