Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. У фэшн-директора московского ЦУМа случился анафилактический шок.
Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Вице-президент ювелирной компании Mercury и фэшн-директор московского ЦУМа ушла из жизни после анафилактического шока.
Аллергическая реакция спровоцировала отказ всех органов и обширный инфаркт.
Врачи почти сутки боролись за жизнь Вербер, но 6 августа она скончалась.
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Отмечается, что 61-летней Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов.
Соболезнования в связи со смертью Вербер уже выразили многие российские звезды.
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Напомним, на днях умер Вилли Токарев – известный советский музыкант и певец.
Источник: Super.ru