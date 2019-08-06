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В РФ скончалась известная бизнес-леди Алла Вербер

Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. У фэшн-директора московского ЦУМа случился анафилактический шок.

В РФ скончалась известная бизнес-леди Алла Вербер

Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Вице-президент ювелирной компании Mercury и фэшн-директор московского ЦУМа ушла из жизни после анафилактического шока.

Аллергическая реакция спровоцировала отказ всех органов и обширный инфаркт.

Врачи почти сутки боролись за жизнь Вербер, но 6 августа она скончалась.

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Отмечается, что 61-летней Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов.

Соболезнования в связи со смертью Вербер уже выразили многие российские звезды.

 

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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, на днях умер Вилли Токарев – известный советский музыкант и певец.

Источник: Super.ru

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