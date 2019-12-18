Елена Зеленская поразила новым стильным образом во время визита в Азербайджанскую Республику.

Елена Зеленская сопровождала своего мужа президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в Азербайджанскую Республику.

Зеленская вышла в свет в стильном деловом костюме темно-серого цвета, в который входили брюки клеш и жакет с поясом.







Зеленская показала стильный деловой образ в Азербайджане / 2 фотографии

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Первая леди посетила знаковые для азербайджанского народа места и посетила Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета, где вместе с мужем встретилась с представителями украинской общины.

Как сообщалось, Елена Зеленская на интронизацию японского императора Нарухито выбрала платье от украинского дизайнера.