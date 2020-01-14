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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Я трансгендер: популярная бьюти-блогер совершила каминг-аут

Звезда YouTube Никки де Ягер, более известная в интернете как NikkieTutorials, в понедельник, 13 января, записала поклонникам сообщение о том, что она трансгендерная женщина.

Она добавила, что ее шантажируют на эту тему, поэтому она решила сделать каминг-аут.

Уже более десяти лет 25-летняя визажистка создает онлайн-уроки макияж и входит в число лучших в популярной категории. В понедельник она разместила 17-минутное видео под названием “Я совершаю каминг-аут” на своем канале Youtube, которое менее чем за сутки набрало более 19 млн просмотров.

Читайте: Что такое каминг-аут

– Я NikkieTutorials, и я Никки. Нам не нужны ярлыки. Но если мы собираемся наклеить ярлык, то да – я трансгендер. Но в конце дня я – это я, – сказала она.

Трансгендерная женщина — человек, которому при рождении приписан мужской пол, но он ощущает, что это не соответствует его гендерной идентичности, самоидентифицируясь женщиной.

К слову, в прошлом месяце испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро совершила каминг-аут.

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