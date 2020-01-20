21-летняя модель Джейзи Гэри, которая страдает на редкое генетическое заболевание, приняла участие в рекламной кампании крупной американской сети магазинов Target.
Модель с чешуйчатой кожей не побоялась показать свое тело, отрекламировав желтый купальник из рельефной ткани.
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– Я немного трясусь, когда пишу это…Нью-Йоркская реклама купальников с моим участием. Я не могла представить себе первую съемку! – написала девушка в соцсети.
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Гэри имеет врожденный ламеллярный ихтиоз – генетическое заболевание, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками, которые болезненно отшелушиваются каждые две недели.
Как сообщалось, известная модель plus-size Эшли Грэм родила первенца.
Фото: lyricallydiverse