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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Девушка-змея снялась в рекламе купальников

21-летняя модель Джейзи Гэри, которая страдает на редкое генетическое заболевание, приняла участие в рекламной кампании крупной американской сети магазинов Target.

Модель с чешуйчатой кожей не побоялась показать свое тело, отрекламировав желтый купальник из рельефной ткани.

 

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Публикация от Jeyźa (@lyricallydiverse)

– Я немного трясусь, когда пишу это…Нью-Йоркская реклама купальников с моим участием.  Я не могла представить себе первую съемку! – написала девушка в соцсети.

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Гэри имеет врожденный ламеллярный ихтиоз – генетическое заболевание, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками, которые болезненно отшелушиваются каждые две недели.

Как сообщалось, известная модель plus-size Эшли Грэм родила первенца.

Фото: lyricallydiverse

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