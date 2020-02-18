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Модель Эшли Грэм обнажилась, чтобы показать растяжки после беременности

Известная модель plus-size Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело после беременности и родов.

Для этого она сфотографировалась полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой.

На смелом снимке видно растяжки на животе Грэм.

– Тоже я. Новая история, – подписала фото звезда.

 

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Читайте: Джамала беременна вторым ребенком

“Выглядишь отлично”, “Это нормально”, – поддержали модель поклонники в комментариях.

Как сообщалось, Грэм родила первенца 18 января нынешнего года.

Фото: Dreamstime

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