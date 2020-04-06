Как хорошо выглядеть во время видеозвонка — инструкция Тома Форда

Во время карантина единственный безопасный способ увидеться со своими друзьями и близкими – видеосвязь.
Как выглядеть хорошо во время видеозвонка рассказал дизайнер и режиссер Том Форд.
С этим вопросом к Форду обратилась журналистка The New York Times, которая готовилась к интервью по видеосвязи с комиком Ларри Дэвидом.
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Что посоветовал Том Форд:
- Поставить ноутбук на книги, чтобы камера была выше уровня глаз.
- Наклонить экран, чтобы камера была на уровне глаз.
- За ноутбуком поставить светильник. Он должен освещать ту часть лица, которую вы считаете фотогеничнее.
- Накрыть стол чем-то белым. Важно, чтобы этого не было видно в кадре.
- Нанести больше пудры, чем наносите в реальной жизни.
К слову, молодая пара из США на самоизоляции из-за коронавируса провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom.
Источник: The New York Times