Как хорошо выглядеть во время видеозвонка — инструкция Тома Форда

Во время карантина единственный безопасный способ увидеться со своими друзьями и близкими – видеосвязь.

Как выглядеть хорошо во время видеозвонка рассказал дизайнер и режиссер Том Форд.

С этим вопросом к Форду обратилась журналистка The New York Times, которая готовилась к интервью по видеосвязи с комиком Ларри Дэвидом.

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Что посоветовал Том Форд:

Поставить ноутбук на книги, чтобы камера была выше уровня глаз.

Наклонить экран, чтобы камера была на уровне глаз.

За ноутбуком поставить светильник. Он должен освещать ту часть лица, которую вы считаете фотогеничнее.

Накрыть стол чем-то белым. Важно, чтобы этого не было видно в кадре.

Нанести больше пудры, чем наносите в реальной жизни.

К слову, молодая пара из США на самоизоляции из-за коронавируса провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom.

Источник: The New York Times