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Как хорошо выглядеть во время видеозвонка — инструкция Тома Форда

Во время карантина единственный безопасный способ увидеться со своими друзьями и близкими – видеосвязь.

Как выглядеть хорошо во время видеозвонка рассказал дизайнер и режиссер Том Форд.

С этим вопросом к Форду обратилась журналистка The New York Times, которая готовилась к интервью по видеосвязи с комиком Ларри Дэвидом.

Читайте: Видеосвязь через Zoom: где скачать и как пользоваться

Что посоветовал Том Форд:

  • Поставить ноутбук на книги, чтобы камера была выше уровня глаз.
  • Наклонить экран, чтобы камера была на уровне глаз.
  • За ноутбуком поставить светильник. Он должен освещать ту часть лица, которую вы считаете фотогеничнее.
  • Накрыть стол чем-то белым. Важно, чтобы этого не было видно в кадре.
  • Нанести больше пудры, чем наносите в реальной жизни.

К слову, молодая пара из США на самоизоляции из-за коронавируса провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom.

Источник: The New York Times

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