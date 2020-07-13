Лето — жаркая пора года. Поэтому время изменить свой гардероб на легкие, удобные, красивые модные платья на каждый день. Ведь трендом лета 2020 являются плиссированные платья, объемные рукава, шелковые модели, цветастый принт и длина макси.
Плиссе
Плиссированные платья — это именно то, что нужно в жаркую погоду. Они легкие и романтичные. Такие летние платья в 2020 году подчеркивают женственность и невесомость. Подойдут как для торжественных мероприятий, так и для повседневных прогулок. Кроме того, дизайнеры дополняют образ объемными рукавами, яркими узорами, используя блестящие ткани.
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#holaamigos???????? Are you ready for summer? ⠀ Остров зажигательных вечеринок переехал на Труханов и будет с нами до конца этого лета!???? @cuba_camp — это идеальное место для отдыха всей семьей. Во-первых, можно научиться кататься на сёрфе — это же космос!???????? Во-вторых, отдохнуть с друзьями, пока дети веселятся недалеко от вас (в Cuba kids camp). И, конечно, танцевать на открытой площадке латино-американские танцы, пробовать кубинскую кухню, напитки и ходить по Днепру на шикарном катере! ???????? ⠀ Наслаждаться этим ЛЕТОМ можно и в Киеве, только чур с нами и под испанские мотивы????? Ведь мы его заслужили!♥️
Шелк
Необычные детали, шелк, асимметрия, небольшой аксессуар — компоненты идеального платья на лето 2020. Такие платья выглядят элегантно и добавляют внешнему виду роскоши и стиля.
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Безусловно, самый модный тренд сезона — шёлковое платье-комбинация, которое ненавязчиво повторяет изгибы твоей фигуры☺️ Кроме того, что это очень красиво, это ещё и максимально удобно. Особенно на лето???? ◾Размеры: S, M⠀ Price 680 UAH/65 BYN ⠀ ⠀ ⠀ #shovk #shovkshop #dress
Цветы
Главным трендом 2020 является цветочный принт. Игривые и легкие платья на лето излучают заряд позитивного настроения. Это могут быть пастельные цвета или яркие, которые выделяют из толпы. Кроме того, такие платья можно носить как с кроссовками, так и с босоножками.
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Объемные рукава
Объемные рукава сделают изысканным любой образ. Платья с объемными рукавами могут быть из хлопчатобумажных и струящихся материалов. Фаворитами являются: платья в пастельных оттенках и с растительными узорами.
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Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. ⠀ Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. ⠀ Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! ⠀ Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. ⠀ Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів! ⠀ А вже завтра День нашої надзвичайно красивої вишиванки ❤️ ⠀ #ДеньВишиванки
Макси
Лето с макси! Романтические воланы, легкие шелковые платья на каждый день, цветочные узоры не оставят тебя без внимания.
Голые плечи
Платье с открытыми плечами сделает образ женственным и нежным. Это может быть шелк, хлопок или любая другая ткань. Образ хорошо совершится плетеным шляпкой, который также в тренде лета 2020.
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Дополнить образ поможет необычная прическа. В этом сезоне модными будут небрежный боб, многослойность и знаменитая стрижка Рейчел Грин. О 10 трендах стрижки на лето 2020 мы писали ранее.