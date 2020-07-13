Лето — жаркая пора года. Поэтому время изменить свой гардероб на легкие, удобные, красивые модные платья на каждый день. Ведь трендом лета 2020 являются плиссированные платья, объемные рукава, шелковые модели, цветастый принт и длина макси.



Плиссе

Плиссированные платья — это именно то, что нужно в жаркую погоду. Они легкие и романтичные. Такие летние платья в 2020 году подчеркивают женственность и невесомость. Подойдут как для торжественных мероприятий, так и для повседневных прогулок. Кроме того, дизайнеры дополняют образ объемными рукавами, яркими узорами, используя блестящие ткани.

Шелк

Необычные детали, шелк, асимметрия, небольшой аксессуар — компоненты идеального платья на лето 2020. Такие платья выглядят элегантно и добавляют внешнему виду роскоши и стиля.

Цветы

Главным трендом 2020 является цветочный принт. Игривые и легкие платья на лето излучают заряд позитивного настроения. Это могут быть пастельные цвета или яркие, которые выделяют из толпы. Кроме того, такие платья можно носить как с кроссовками, так и с босоножками.

Читайте: Модный маникюр на лето 2020

Объемные рукава

Объемные рукава сделают изысканным любой образ. Платья с объемными рукавами могут быть из хлопчатобумажных и струящихся материалов. Фаворитами являются: платья в пастельных оттенках и с растительными узорами.

Макси

Лето с макси! Романтические воланы, легкие шелковые платья на каждый день, цветочные узоры не оставят тебя без внимания.

Голые плечи

Платье с открытыми плечами сделает образ женственным и нежным. Это может быть шелк, хлопок или любая другая ткань. Образ хорошо совершится плетеным шляпкой, который также в тренде лета 2020.

Дополнить образ поможет необычная прическа. В этом сезоне модными будут небрежный боб, многослойность и знаменитая стрижка Рейчел Грин. О 10 трендах стрижки на лето 2020 мы писали ранее.