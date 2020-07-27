Модные пальто осень 2020

Лето почти прошло, поэтому готовить свой гардероб к осени. Одна из базовых вещей, которая должна быть в нем — это пальто. А трендами осени 2020 являются: пальто оверсайз, кожаный, белый, яркого цвета и в клетку.
Пальто оверсайз
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Осень 9500тг+вес Размеры:42-48 .⠀ Возврат☑️ (после продажи) ⠀ Качество ???? ⠀ Все вопросы по составу, размерам и цветам вы можете уточнить в директ или WhatsApp ⠀ В наличии нет, только на заказ. ⠀ Вес это растаможка с Китая в Казахстан 1550тг за 1 кг. ⠀ Вес считается по приходу товара отдельно. ⠀ По всем возникающим вопросам обращайтесь пожалуйста в вастап 8747-183-86-03 Анна. ⠀ Ссылка в шапке профиля ❤️ #пальто #пальтоалматы #пальтоженское #пальтоосень #пальтовесна #пальтоастана #пальтоназаказ #пальтоатырау #пальтокупить #пальто2020 #пальтошерсть #пальтооверсайз
Эту модель называют “снятой с другого человека”. Однако, она не выглядит менее элегантной и красивой. Такое пальто можно носить как с туфлями, так и с кедами.
Кожаное пальто
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✨ W O W ✨ Це однозначно, найкрутіший тренч, який Ми коли-небудь бачили ???????? Супер-якісний, мега-актуальний, космічно-крутий — Він достойний найкращих епітетів???? Виглядає наче річ з колекцій найіменитіших дизайнерів, з класу Люкс. . . . Виготовлений з якісної, м’якенької еко-шкіри на замші, не скрипить☝???? А також тут використана дорога підкладка з візерунком❣️ Ця покупка виправдає себе міліони разів, адже підійде і для повсякденного стилю ( тут Ти будеш Каралєва в ньому ) і до будь-якої Твоєї сукні . . . Розмір : UNI. Кольори : чорний, бежевий.
Большинство считают, что кожаные пальто однообразные, но дизайнеры доказывают обратное. Модные фасоны удивляют выбором: прямой или свободный крой, нейтральные оттенки или яркие цвета, контрастные детали или минимализм.
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Белое пальто
Трендом сезона является белое пальто, в котором каждая женщина будет выглядеть шикарно. Это может быть любая ткань и фасон.
Пальто яркого цвета
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???????? Снова В НАЛИЧИИ любимая модель !???????? ❤️ Пальто❤️ Ткань: Турецкий плотный кашемир + подкладка Отменное качество! Цвета: черный, красный, бежевый Размеры: 42-44, 44-46 ???????????? ???????????? Цена: 669 грн.???? #купитьпальто #турецкийкашемир #пальтоосень #осень2018#пальтонапуговице #прямойкрой #стильный #стильно #модно #хитосени #хочутакое #пальтоУкраина #красный #красное #червонепальто #черный
Модные цвета: красный, синий, желтый, зеленый, бордо и виноват. Такие пальто смотрятся очень эффектно. Кроме того, голубой, розовый и кремовые тона не остались незамеченными.
Пальто в клетку
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Стильне кашемірове пальто oversize з актуальним принтом в клітинку❤️ ⠀ ????Матеріал: еко-кашемір високої якості ⠀ ????Розміри: 42-46 і 46-48 ⠀ ????Довжина: 110 см ????Довжина рукава по внутрішньому шву: 48 см ????Ширина плеч: 48 см ⠀ ????Ціна: 1350 грн ⠀ ????Для замовлення пишіть в дірект
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????ХІТ СЕЗОНУ????Трендова клітинка та ультра модна "гусяча лапка" в улюбленій моделі пальто❤️ Сезон: весна-осінь ⠀ ✔️Матеріал: пальтова тканина на сатиновій підкладці ⠀ ✔️Розміри: XS-S, L-XL ⠀ ????️Ціна: 1499 грн ⠀ ⠀ ????️Замовляй в Direct????️ ДИВИСЬ ІНШІ ПАЛЬТА ТА ПІДПИСУЙСЯ НА НОВИНКИ???? @a_silyet_brand #пальтоклетка #пальтоосень #пальтовесна #пальтоукраина #пальтогусинаялапка #длинноепальто #пальтомакси #женскиепальта #женскоепальтоукраина #женскоепальто
Такая вещь в гардеробе просто “маст хэв”. Каждая девушка может подобрать нужный принт (тартан, Виши Виндзорском) и цвет.
Ранее Факты ICTV писали о моде 2020: что актуально носить в этом году.