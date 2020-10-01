Модные пальто осень 2020

Лето почти прошло, поэтому готовить свой гардероб к осени. Одна из базовых вещей, которая должна быть в нем — это пальто. А трендами осени 2020 являются: пальто оверсайз, кожаный, белый, яркого цвета и в клетку.

Пальто оверсайз

Эту модель называют “снятой с другого человека”. Однако, она не выглядит менее элегантной и красивой. Такое пальто можно носить как с туфлями, так и с кедами.

Кожаное пальто

Большинство считают, что кожаные пальто однообразные, но дизайнеры доказывают обратное. Модные фасоны удивляют выбором: прямой или свободный крой, нейтральные оттенки или яркие цвета, контрастные детали или минимализм.

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Белое пальто

Трендом сезона является белое пальто, в котором каждая женщина будет выглядеть шикарно. Это может быть любая ткань и фасон.

Пальто яркого цвета

Модные цвета: красный, синий, желтый, зеленый, бордо и виноват. Такие пальто смотрятся очень эффектно. Кроме того, голубой, розовый и кремовые тона не остались незамеченными.

Пальто в клетку

Такая вещь в гардеробе просто “маст хэв”. Каждая девушка может подобрать нужный принт (тартан, Виши Виндзорском) и цвет.

Ранее Факты ICTV писали о моде 2020: что актуально носить в этом году.