День вышиванки 2021: как и с чем носить вышиванку — советы стилиста

Уже в четверг, 20 мая, в Украине будут праздновать День вышиванки. Этот праздник традиционно отмечают в третий четверг мая.
Это тот день, когда многие надевают на себя ключевую часть украинской народной одежды — вышитую рубашку или платье, тем самым отдавая дань нашим традициям.
Факты ICTV вместе с персональным стилистом Дарьей Кулик разобрались — как и с чем носить вышиванку.
По словам Дарьи, не стоит себя ограничивать в этот день, и даже если вы работаете в офисе, то можете смело надевать вышиванку с яркими цветами.
— Ее можно носить с юбками, брюками, джинсами. Также есть огромный выбор платьев с орнаментом, — сказала стилист.
Если вы хотите совместить вышиванку с юбкой, то лучше отдать предпочтение таким фасонам — миди или мини. Она может быть из экокожи или на запах.
— Джинсы выбирайте прямого кроя, mom или клеш. Обязательно высокой или средней посадки, — сказала Кулик.
Также стилист посоветовала совместить вышиванку с брюками прямого кроя, длина которых должна быть ⅞.
— Обувь — низкий ход или туфли-лодочки, — подчеркнула Дарья.
Cтилист подобрала фасоны, которые по структуре максимально подойдут каждой представительнице прекрасного пола.
- Вышиванка, юбка, обувь на низком ходу или на каблуке и структурированная сумка.
- Вышиванка, джинсы, обувь на низком ходу и структурированная сумка.
- Вышиванка, брюки, обувь на низком ходу или на каблуке и структурированная сумка.
Дарья подчеркнула, что мировые стилисты предлагают публике широкий выбор вышиванок. А модный дом Valentino зимой 2021 года даже посвятил им целую коллекцию. Также она рассказала, что их продажа в Украине стабильно растет уже на протяжении четырех лет.
— Если вы предпочитаете этнический стиль, тогда вышиванка прекрасно впишется в само его ДНК, — отметила Дарья.
История возникновения Дня вышиванки
День вышиванки в Украине начали отмечать не так давно — в 2006 году, когда студентка Черновицкого университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила всем одногруппникам вместе прийти в красивых вышиванках.
Таким образом она начала трендовую акцию Всемирный день вышиванки. Подробнее об истории возникновения Дня вышиванки — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Дарья Кулик, Merezhka, Depositphotos