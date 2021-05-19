День вышиванки 2021: как и с чем носить вышиванку — советы стилиста

Уже в четверг, 20 мая, в Украине будут праздновать День вышиванки. Этот праздник традиционно отмечают в третий четверг мая.

Это тот день, когда многие надевают на себя ключевую часть украинской народной одежды — вышитую рубашку или платье, тем самым отдавая дань нашим традициям.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Дарьей Кулик разобрались — как и с чем носить вышиванку.

По словам Дарьи, не стоит себя ограничивать в этот день, и даже если вы работаете в офисе, то можете смело надевать вышиванку с яркими цветами.

— Ее можно носить с юбками, брюками, джинсами. Также есть огромный выбор платьев с орнаментом, — сказала стилист.

Если вы хотите совместить вышиванку с юбкой, то лучше отдать предпочтение таким фасонам — миди или мини. Она может быть из экокожи или на запах.

— Джинсы выбирайте прямого кроя, mom или клеш. Обязательно высокой или средней посадки, — сказала Кулик.

Также стилист посоветовала совместить вышиванку с брюками прямого кроя, длина которых должна быть ⅞.

— Обувь — низкий ход или туфли-лодочки, — подчеркнула Дарья.



















Юбка, брюки или джинсы: как и с чем носить вышиванку / 5 фотографий

Cтилист подобрала фасоны, которые по структуре максимально подойдут каждой представительнице прекрасного пола.

Вышиванка, юбка, обувь на низком ходу или на каблуке и структурированная сумка.

Вышиванка, джинсы, обувь на низком ходу и структурированная сумка.

Вышиванка, брюки, обувь на низком ходу или на каблуке и структурированная сумка.

Дарья подчеркнула, что мировые стилисты предлагают публике широкий выбор вышиванок. А модный дом Valentino зимой 2021 года даже посвятил им целую коллекцию. Также она рассказала, что их продажа в Украине стабильно растет уже на протяжении четырех лет.

— Если вы предпочитаете этнический стиль, тогда вышиванка прекрасно впишется в само его ДНК, — отметила Дарья.















Юбка, брюки или джинсы: как и с чем носить вышиванку / 4 фотографии

История возникновения Дня вышиванки

День вышиванки в Украине начали отмечать не так давно — в 2006 году, когда студентка Черновицкого университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила всем одногруппникам вместе прийти в красивых вышиванках.

Таким образом она начала трендовую акцию Всемирный день вышиванки. Подробнее об истории возникновения Дня вышиванки — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Дарья Кулик, Merezhka, Depositphotos