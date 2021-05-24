В Лос-Анджелесе в ночь на 24 мая прошла церемония награждении Billboard Music Awards. На красной дорожке одной из главных музыкальных премий мира звезды поражали достаточно откровенными и экстравагантными нарядами.

Самые яркие образы знаменитостей на Billboard Music Awards — смотрите на Фактах ICTV.

Приянка Чопра

38-летняя Приянка Чопра для красной дорожки выбрала платье золотого цвета от Dolce&Gabbana. Наряд звезды привлекал на себя внимание глубоким декольте и разрезом на ноге.

Приянка завершила свой образ широким металлическим поясом на талии, украшениями и босоножками на высоких каблуках.

Меган Фокс

Меган Фокс появилась перед камерами в достаточно откровенном черном платье от бренда Mugler. Верх наряда едва прикрывал грудь актрисы.

На красной дорожке Меган позировала вместе со своим любимым Колсоном Бейкером, который известен под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Алиша Киз

Певица Алиша Киз появилась на премии Billboard Music Awards в розовом наряде от Valentino. Ее образ состоял из укороченного топа и накидки с длинным шлейфом и объемными рукавами.

Doja Cat

Рэп-исполнительница Doja Cat появилась на церемонии награждения в костюме от бренда Balmain в черно-белую полоску.

В образе звезды все внимание привлекал откровенный топ с объемными рукавами. Свой наряд Doja Cat дополнила массивными украшениями.

H.E.R

Певица H.E.R для премии выбрала красный комбинезон от Dior. Наряд звезды был полностью обшит пайетками. Свой образ H.E.R дополнила туфлями на каблуках и солнцезащитными очками.

Как прошла Billboard Music Awards

Наиболее признанным артистом церемонии Billboard Music Awards стал The Weeknd, который получил десять наград. Дрейк, который получил наибольшее количество наград Billboard Music Award за все время, получил премию Артист десятилетия.

Подробнее о том, как прошла премия Billboard Music Awards — читайте на Фактах ICTV.