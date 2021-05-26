История модного дома Коко Шанель

Коко Шанель — легендарная французская модельер, которая освободила женщин от узкой одежды и сделала ее удобной. Она одна из тех, кто оказал существенное влияние на моду. Ее бренд по сей день является одним из самых известных, однако Коко могла лишиться своего модного дома еще в 1940-х годах.

В 1910 году открылся первый магазин Коко Шанель, в котором продавались шляпы ее производства. Кутюрье придумывала новые модели головных уборов и то, как их нужно носить. Бизнес пошел вверх. Именно тогда она начала мечтать о собственном доме моды.

Позднее Шанель с головных уборов перешла на одежду, которую создавала за принципом — удобство, элегантность, простота. Именно она одела женщин в брюки и поставила окончательную точку в споре о половой принадлежности этого вида одежды. И, конечно же, это она ввела в тренд маленькое черное платье.

В 1940 году Коко могла потерять все, что построила. Ей пришлось закрыть свой модный дом и магазины из-за начала Второй мировой войны. Но и после ее окончания Шанель не сразу смогла вернуться к работе — ее арестовали за роман с немецким офицером. Правда, благодаря влиятельным знакомствам кутюрье очень скоро освободили.

Шанель решила уехать в Швейцарию, где провела целых 10 лет. В то же время в мире французской моды появилось новое имя — Кристиан Диор. Он пропагандировал узкую талию и широкие бедра.

И тогда, несмотря на то, что прошло 15 лет, Шанель решила вернуться, чтобы оспорить все то, что внедрял Диор. Она открыла двери своего модного дома и снова начала творить. Ее запал не остудило даже то, что новая коллекция провалилась.

Непоколебимость модельера дала свои плоды — спустя время женщины снова начали говорить об одежде Шанель.

В 1971 году Коко не стало, и ее бренду прогнозировали быстрое забвение. Но совсем скоро на место директора модного дома пришел Карл Лагерфельд, который с успехом продолжил дело Шанель.

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