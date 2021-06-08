Модные летние шляпы — как выбрать

Настоящие модницы знают, что шляпа — это неизменный аксессуар, который может не только дополнить любой летний образ, но и сделать его ярче. Помимо всего прочего, она также защитить от палящего солнца.

Большие соломенные шляпы, банданы или шляпки-коконы? Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крижалкой разобрались, на какие модные женские шляпы стоит обратить внимание летом 2021. А также — как правильно подобрать головной убор по типу лица.

Юлия советует присмотреться к большим плетеным шляпам. Они прекрасно подойдут как для морского лука, так и для city-casual образа.

Акцент должен быть на больших полях головного убора и его фактуре.

— Соединяйте с аксессуарами, дополняйте стилистическими приемами в одежде. К примеру, белую мужскую рубашку можно одеть поверх короткого яркого топа, завязав рубашку на талии, — посоветовала стилист.

Также она сказала обратить внимание на панамы, ведь это тренд, который стремительно ворвался в модное пространство.

— Выбирайте нетривиальные фактуры и принты. На пике сейчас клетка, полоска, цветочные рисунки и леопард. С последним рекомендую быть аккуратнее и дозировать его присутствие в образе, — сказала Крижалка.

Стилист считает, что без внимания не должны остаться и шелковые платки, которые можно завязывать как бандану, повязку или миксировать с засечкой.

— Белая футболка, denim джинсы, массивные сандалии на низкой подошве, соломенная сумка-шоппер и яркая бандана — выигрышная формула летнего лука 2021 года, — сказала Юлия.

Женские шляпы на лето: как выбрать по типу лица и тренды 2021 / 3 фотографии

Модной женской шляпой станет бейсболка, и не только под casual образ.

— Бейсболки круто сочетать с женственными образами, замиксовав нежное платье миди с кепкой и, к примеру, белыми кедами или мюлями акцентного цвета, — считает Крижалка.

Женские шляпы на лето: как выбрать по типу лица и тренды 2021 / 3 фотографии

Внимание нужно обратить и на знакомые для нас шляпы, но в экстравагантных вариациях.

— 2021 — год смелых экспериментов, без каких-либо ограничений, что позволяет нам проявить свою оригинальность и забыть все существующие шаблоны. В этом и фишка формирования персонального стиля, — подчеркнула стилист.

Женские шляпы на лето: как выбрать по типу лица и тренды 2021 / 2 фотографии

Также Юлия рассказала, как правильно подобрать шляпу под тип лица.

Если лицо овальное, то вам подойдет абсолютно любая модель. Если круглое, то следует выбирать шляпу симметричных моделей, с широкими полями, чтобы визуально сузить его форму.

Для того, чтобы удлинить лицо, стилист рекомендует выбирать шляпу с высокими тульями.

— Если лицо квадратной формы, то стоит задача скруглить острые углы. Для этого отлично подойдет шляпа федора, берет, который одет набок, или ковбойские варианты. Не рекомендую одевать шапки без полей, ведь так еще больше будет акцент на квадратной форме, — сказала Юлия.

Для продолговатого лица лучше выбирать шляпы с расклешенным краем и низкой короной. Например, большую соломенную шляпу или федору с большим краем. Такой край шляпы будет компенсировать длинное лицо.

— Но главным правилом в выборе шляпы остается гармоничное сочетание вашего типажа, стиля жизни и вашего характера. Поэтому обращайте внимание на целостный образ и не бойтесь экспериментировать, — подытожила Юлия.

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Фото: Юлия Крижалка, Pexels, Depositphotos