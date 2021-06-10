Прически на лето 2021: модные прически на лето

Хотите сделать модные прически на лето для длинных, средних и коротких волос, однако не знаете, какие сейчас в тренде?

На пике популярности — прически, которые легко сделать на быструю руку. Факты ICTV подобрали 10 красивых причесок лета 2021, которые понравятся абсолютно всем девушкам.

Пучок

Для первой прически надо собрать все волосы в высокий хвост. После этого хвост следует заплести как обычную косичку, состоящую из трех прядей.

Далее завязываем ее резиночкой и вытягиваем прядки волос, создавая таким образом объемную косу. После этого укладываем косичку в пучок и фиксируем его невидимками или шпильками.

Если же у вас остались торчащие волоски, можно закрепить их дополнительно красивыми декоративными заколками. Также при желании можно вытянуть пряди волос впереди, возле лица.

Колосок

Для следующей прически нужно заплести французскую косичку. Отделяем часть волос на затылке, делаем три пряди. Плетем левую прядь под среднюю, а после нее правую прядь под среднюю.

После этого берем дополнительную прядь слева и снова плетем под среднюю. То же самое повторяем с правой стороной, формируем прическу и завязываем резинкой. Можно придать косичке объема, вытягивая пряди. Далее свободную часть косички скручиваем внутрь, прячем и фиксируем невидимками.

Прическа с повязкой

Надеваем повязку на голову и делим волосы на две части. Отделяем небольшую прядь волос и прячем ее под повязку — то же повторяем и со следующими прядями. С другой стороны головы делаем те же движения.

Пряди волос прячем под повязку до тех пор, пока все они не будут в прическе. Поправляем волосы, можно даже вытянуть некоторые пряди, чтобы увеличить объем.

Объемный пучок

Для этой прически на лето нужно собрать волосы в высокий хвост. После этого закручиваем его в жгут и укладываем вокруг резинки. Далее фиксируем невидимками и поправляем пучок, придавая ему желаемую форму.

Коса вокруг головы

Для этой красивой прически на лето нужно сделать боковой пробор. Отделяем от него небольшую прядь волос и делим ее на три части. Начинаем плести французскую косичку под низ — левая прядь под среднюю, потом правую под среднюю.

После этого делаем подхват дополнительной пряди волос слева и плетем под среднюю, то же самое повторяем с правой стороной. Так плетем косу вокруг головы, можно во время этого вытягивать пряди для объема. Затем завязываем силиконовой резинкой и укладываем ее к началу, фиксируя невидимками.

Два пушистика

Разделяем волосы на две части, затем делаем два хвостика. После этого превращаем их в пучки — закручиваем в жгут и фиксируем невидимками. Получаются два пушистика — модная и простая прическа готова.

Перетянутый хвостик

Для этой летней прически понадобятся силиконовые резинки. Отделяем часть волос на затылке и делаем хвостик, затягивая его. Затем снова отделяем часть волос и опять делаем хвостик поверх того, что уже есть, и вытягиваем пряди. То же самое повторяем с оставшейся частью волос и таким способом формируем перетянутый хвостик до конца.

Бантик

Эту прическу сделать очень легко и просто. Делаем обычный низкий хвост. Когда нужно последний раз обвязать волосы резинкой, оставляем небольшой пучок. Оставшуюся прядь обвязываем вокруг резинки и фиксируем невидимками или шпильками.

Два пучка

Для этой красивой прически делаем прямой пробор и завязываем два хвостика. Затем скручиваем их в жгут, укладываем вокруг резинки и фиксируем невидимками. При желании можно оставить маленькие пучки, однако для большего объема их нужно вытянуть.

Пучок с косичками

Для этой прически разделяем волосы на две части, отделяем небольшую прядь возле лба, делим на две части и плетем в жгут.

То есть, правая прядь налегает на левую, перекручиваем, а затем захватываем дополнительную прядь вместе с правой и перекручиваем на левую.

Плетем так с двух сторон, совмещаем их вместе и завязываем одной резинкой. Далее с хвостика делаем пучок и фиксируем невидимками. Готово — модная прическа выглядит прекрасно.

Фото: Pexels, Sveta Rash