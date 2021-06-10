Уже вскоре в Украине начинается сезон выпускных вечеров 2021. Вікна-новини узнали, сколько стоят выпускные платья и какие наряды сейчас в моде.

Настоящим трендом этого сезона являются платья в бельевом стиле. Именно в них девочки смогут почувствовать себя настоящими принцессами.

Также среди выпускниц набирают популярность комбинезоны и костюмы с декоративными элементами, поскольку это удобно и практично.

В целом средняя цена выпускного платья на рынке — 3 тыс грн. В салоне ассортимент похожий, но стоимость в три раза дороже.

Кроме этого, праздничный наряд можно арендовать. Цены на аренду стартуют от 1 тыс грн.

Еще одним вариантом является индивидуальный пошив платья. По словам стилистов, такой наряд будет идеально сидеть на фигуре, скрывать недостатки, а также будет иметь уникальный дизайн.

Пошив длится от 5 дней до месяца, все зависит от сложности работы. А стоить такие платья будут от 1 до 20 тыс грн.

Когда и как в Украине пройдут выпускные 2021

Даты выпускных вечеров украинские школы могут выбирать на свое усмотрение. Но при этом важно не пренебрегать карантинными ограничениями. Всем участникам мероприятия необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Как и когда в городах Украины пройдут выпускные 2021 — читайте на Фактах ICTV.