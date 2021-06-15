Сегодня, 15 июня, в Аскоте (Великобритания) начались ежегодные королевские скачки Royal Ascot, которые традиционно длятся пять дней.

Интересно то, что у спортивного мероприятия есть свой дресс-код. Мужчины должны быть одеты во фраки, цилиндры и перчатки, а женщины — в элегантные платья и дизайнерские шляпки. Кроме того, обладательница самого необычного головного убора получит приз от королевы Елизаветы ІІ.

Факты ICTV собрали яркие и интересные шляпы с первого дня Royal Ascot и предлагают вам проголосовать за самую оригинальную.

Royal Ascot

Королевские скачки Royal Ascot были основаны еще в XVIII веке. С тех пор конные гонки ежегодно проходят в городе Аскот.

На мероприятие по традиции съезжается весь бомонд — королевская семья, знаменитости, представители аристократии.

Скачки длятся пять дней и всегда начинаются во вторник.