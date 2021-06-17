Пляжный сезон уже начался, и это идеальное время для того, чтобы обновить летний гардероб и поехать в долгожданный отпуск. А для того, чтобы уверенно чувствовать себя на отдыхе, стоит приобрести новый трендовый купальник.
Стилист Катрин Дойл назвала топ-5 купальников, а также рассказала о модных тенденциях летнего сезона 2021.
Купальники в неоновом цвете
Несмотря на то, что лето только началось, неоновый цвет уже успел стать трендом этого сезона. Купальники в таком оттенке выглядят ярко и насыщенно. Это могут быть как раздельные модели, так и классические сдельные.
По словам стилиста, неоновые оттенки хорошо смотрятся на слегка загорелой коже, поэтому купальник в таком цвете лучше оставить не на первый день отдыха.
Купальники в материале terry cloth
Купальники из махровой ткани не теряют актуальности еще с прошлого сезона. За счет своей фактуры они привлекают внимание окружающих, поэтому на пляже вы точно не останетесь незамеченной.
— Это максимально современный купальник, так сказать, must have 2021, — рассказала стилист.
Цельные купальники с цветочным принтом
Это очень женственные купальники, которые немного напоминают греческий стиль с ноткой романтизма.
Более того, такие купальники могут служить топом, поскольку они хорошо сочетаются с юбкой, шортами или летящими брюками.
Купальники с драпировкой
Драпировка сейчас на пике популярности как в одежде, так и в купальниках. Поэтому важно присмотреться к таким моделям пляжной одежды.
— Важно помнить, что драпировка увеличивает объемы, поэтому следует внимательно подбирать такой вариант купальника с учетом особенностей фигуры, — подчеркнула Катрин Дойл.
Трикотажные купальники или вязаные крючком
Несмотря на то, что такие купальники не совсем практичные, они пользуются популярностью среди модниц.
Такой вариант отлично подойдет на смену мокрому купальнику после плавания в бассейне или моря. Также трикотажные купальники часто используют для летних фотосессий.