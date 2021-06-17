Пляжный сезон уже начался, и это идеальное время для того, чтобы обновить летний гардероб и поехать в долгожданный отпуск. А для того, чтобы уверенно чувствовать себя на отдыхе, стоит приобрести новый трендовый купальник.

Стилист Катрин Дойл назвала топ-5 купальников, а также рассказала о модных тенденциях летнего сезона 2021.

Купальники в неоновом цвете

Несмотря на то, что лето только началось, неоновый цвет уже успел стать трендом этого сезона. Купальники в таком оттенке выглядят ярко и насыщенно. Это могут быть как раздельные модели, так и классические сдельные.

По словам стилиста, неоновые оттенки хорошо смотрятся на слегка загорелой коже, поэтому купальник в таком цвете лучше оставить не на первый день отдыха.

Купальники в материале terry cloth Купальники из махровой ткани не теряют актуальности еще с прошлого сезона. За счет своей фактуры они привлекают внимание окружающих, поэтому на пляже вы точно не останетесь незамеченной. — Это максимально современный купальник, так сказать, must have 2021, — рассказала стилист. Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram

Цельные купальники с цветочным принтом

Это очень женственные купальники, которые немного напоминают греческий стиль с ноткой романтизма.

Более того, такие купальники могут служить топом, поскольку они хорошо сочетаются с юбкой, шортами или летящими брюками.

Купальники с драпировкой

Драпировка сейчас на пике популярности как в одежде, так и в купальниках. Поэтому важно присмотреться к таким моделям пляжной одежды.