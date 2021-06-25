Новая коллекция обуви PUMA Exhale Yoga предназначена для йоги и растяжки. Это кроссовки уличного стиля, в дизайне которых преобладают нежно-розовый, желтый и голубой цвета.

Они удобны для спорта и помогают обратить на себя внимание. В коллекцию входят серии Cruise Rider и Ocean Queen.

Преимущества коллекции Ocean Queen

Обувь из новой коллекции Ocean Queen отличается не только приятным и привлекательным дизайном, но и другими преимуществами. Среди них:

легкий верх;

система амортизации подошвы Running System;

лайкровая подкладка;

низкий силуэт;

долговечность.

В изготовлении кроссовок использованы текстильные материалы, а акцентом верха стала сетка. Благодаря ей воздух свободно циркулирует, поэтому ножкам легко и комфортно.

Эти кроссовки для девушек из новой коллекции удобны для занятий спортом. Пенорезиновая подошва оснащена системой Running System, обеспечивающей амортизацию.

Смягчает толчки и удары во время физических нагрузок, гарантирует плавность шагов. Дополнительный комфорт во время движения обеспечивает низкий силуэт кроссовок.

Лайкровая подкладка дает ощущение прохлады, а необычная палитра цветов придает модели футуристический вид. Поэтому в кроссовках Puma Ocean Queen можно и заниматься спортом, и гулять по городу. Они прекрасно вписываются в стрит-стайл и становятся изюминкой образа.

Дизайн дополняет ярлычок с брендингом и металлические детали на пятке и язычке.

Амбассадор Ocean Queen

Лицом новой коллекции стала певица Надя Дорофеева, которая относится к требовательным поклонникам стрит-стайла. Харизматичная и энергичная, артистка нашла в кроссовках серии Ocean Queen вдохновение для новых свершений.

Дорофеева отмечает, что эта обувь стала идеальным сочетанием оригинальности и практичности. Новые кроссовки дарят летнее настроение и помогают открывать новые грани себя.

Миссия новой коллекции Пума — вдохновлять и наполнять энергией. Надя Дорофеева поддерживает кампанию Puma под названием Она вдохновляет. Она стала частью женского общества, участницы которого будут обмениваться историями собственного успеха.