На неделе высокой моды в Париже Balenciaga представил коллекцию Haute couture впервые за 53 года.

Таким образом креативный директор модного дома Демна Гвасалия заявил, что готов вернутся к истокам. И даже для показа отреставрировал здание и восстановил интерьеры, в котором в свое время творил основатель Balenciaga Кристобаль Баленсиага. Его последняя коллекция вышла 53 года назад — в 1968 году.

— Я хочу привнести кутюр в современный контекст и донести его до нынешней аудитории. Многие люди даже не знают, что Balenciaga — это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S, — сказал Демна Гвасалия.

Зрители шоу держали в руках гвоздики, поскольку это символ Испании — родины Кристобаля Баленсиаги. Показ прошел в полной тишине, а среди гостей были Канье Уэст, Анна Винтур, Сальма Хайек и другие.

В коллекции заметны отсылки к работам основателя модного дома. Демна внимательно изучал архивы Кристобаля, чтобы лучше понять образ мышления основателя бренда.

Особую роль в коллекции Haute couture получили женские и мужские костюмы с приталенными жакетами. Также на подиуме продемонстрировали платья-футляры, тренчи, шубы, джемперы с люрексом, спортивные костюмы и другое.

Закончился показ демонстрацией свадебного платья, являющегося фактически репликой знаменитого наряда Balenciaga.