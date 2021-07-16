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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Юлія Захарченко |

10 модных причесок лета 2021, которые обязательно стоит сделать

10 модных причесок лета 2021, которые обязательно стоит сделать

Хотите сделать модные прически на лето для длинных, средних и коротких волос, однако не знаете, какие сейчас в тренде?

На пике популярности — прически, которые легко сделать на быструю руку. Факты ICTV подобрали 10 красивых причесок лета 2021, которые понравятся абсолютно всем девушкам.

Пучок

Для первой прически надо собрать все волосы в высокий хвост. После этого хвост следует заплести как обычную косичку, состоящую из трех прядей.

Далее завязываем ее резиночкой и вытягиваем прядки волос, создавая таким образом объемную косу. После этого укладываем косичку в пучок и фиксируем его невидимками или шпильками.

Если же у вас остались торчащие волоски, можно закрепить их дополнительно красивыми декоративными заколками. Также при желании можно вытянуть  пряди волос впереди, возле лица.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Колосок

Для следующей прически нужно заплести французскую косичку. Отделяем часть волос на затылке, делаем три пряди. Плетем левую прядь под среднюю, а после нее правую прядь под среднюю.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

После этого берем дополнительную прядь слева и снова плетем под среднюю. То же самое повторяем с правой стороной, формируем прическу и завязываем резинкой. Можно придать косичке объема, вытягивая пряди. Далее свободную часть косички скручиваем внутрь, прячем и фиксируем невидимками.

Прическа с повязкой

Надеваем повязку на голову и делим волосы на две части. Отделяем  небольшую прядь волос и прячем ее под повязку — то же повторяем и со следующими прядями. С другой стороны головы делаем те же движения.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Пряди волос прячем под повязку до тех пор, пока все они не будут в прическе. Поправляем волосы, можно даже вытянуть некоторые пряди, чтобы увеличить объем.

Объемный пучок

Для этой прически на лето нужно собрать волосы в высокий хвост. После этого закручиваем его в жгут и укладываем вокруг резинки. Далее фиксируем невидимками и поправляем пучок, придавая ему желаемую форму.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Коса вокруг головы

Для этой красивой прически на лето нужно сделать боковой пробор. Отделяем от него небольшую прядь волос и делим ее на три части. Начинаем плести французскую косичку под низ — левая прядь под среднюю, потом правую под среднюю.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

После этого делаем подхват дополнительной пряди волос слева и плетем под среднюю, то же самое повторяем с правой стороной. Так плетем косу вокруг головы, можно во время этого вытягивать пряди для объема. Затем завязываем силиконовой резинкой и укладываем ее к началу, фиксируя невидимками.

Два пушистика

Разделяем волосы на две части, затем делаем два хвостика. После этого превращаем их в пучки — закручиваем в жгут и фиксируем невидимками. Получаются два пушистика — модная и простая прическа готова.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Перетянутый хвостик

Для этой летней прически понадобятся силиконовые резинки. Отделяем часть волос на затылке и делаем хвостик, затягивая его. Затем снова отделяем часть волос и опять делаем хвостик поверх того, что уже есть, и вытягиваем пряди. То же самое повторяем с оставшейся частью волос и таким способом формируем перетянутый хвостик до конца.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Бантик

Эту прическу сделать очень легко и просто. Делаем обычный низкий хвост. Когда нужно последний раз обвязать волосы резинкой, оставляем небольшой пучок. Оставшуюся прядь обвязываем вокруг резинки и фиксируем невидимками или шпильками.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Два пучка

Для этой красивой прически делаем прямой пробор и завязываем два хвостика. Затем скручиваем их в жгут, укладываем вокруг резинки и фиксируем невидимками. При желании можно оставить маленькие пучки, однако для большего объема их нужно вытянуть.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

Пучок с косичками

Для этой прически разделяем волосы на две части, отделяем небольшую прядь возле лба, делим на две части и плетем в жгут.

Прически на лето 2021: модные прически на лето

То есть, правая прядь налегает на левую, перекручиваем, а затем захватываем дополнительную прядь вместе с правой и перекручиваем на левую.

Плетем так с двух сторон, совмещаем их вместе и завязываем одной резинкой. Далее с хвостика делаем пучок и фиксируем невидимками. Готово — модная прическа выглядит прекрасно.

Фото: PexelsSveta Rash

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