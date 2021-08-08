Прически на 1 сентября 2021 в школу — 10 идей

Скоро снова начнутся учебные дни, а вы не знаете, как можно заплести своего ребенка? Красиво уложенные волосы всегда привлекают внимание, а также прибавляет уверенности.

Лучшая идея — сделать легкую и воздушную косу или необычный пучок, с помощью которых девочки будут сиять ярче любой звезды. Факты ICTV подготовили 10 лучших причесок в школу на 1 сентября.

Воздушная коса

Для первой прически понадобятся силиконовые резинки. Отделяем часть волос для первого хвоста и завязываем. Фиксируем его сверху зажимом и отделяем следующую часть волос для второго хвоста.

Затем первый хвост делим на три пряди — среднюю оставляем, а крайние убираем наверх. Нижний хвост делим на две части, поднимаем наверх, освобождаем первые пряди и фиксируем вместе с ними.

Осталось три части волос, к которым нужно добавить подхват и завязать силиконовой резинкой. Снимаем зажим и вытягиваем пряди, чтобы коса получилась объемной и воздушной. Верхние две прядки делим еще на две — крайние снова фиксируем сверху и повторяем до конца.

Двойной пучок

Для следующей прически нужно собрать все волосы в высокий хвост, сделать пучок и поделить на две части. После этого каждую из них начинаем растягивать, чтобы первая часть была спереди, а вторая — сзади.

Отделяем резинку, проталкиваем в нее оставшийся хвост и формируем под основным пучком еще один. Закрепляем невидимками.

Колосок с хвостом

Выделяем часть волос на макушке и делаем прикорневое гофре. Прядь спереди делим на три части и начинаем заплетать колосок. Во время плетения к крайним прядкам добавляем подхват и вытягиваем “ребрышки” косички.

Остальную часть волос на затылке формируем в хвост и завязываем вместе с колоском. При помощи начеса можно придать больше объема прическе. Отделяем небольшую часть волос, обвязываем вокруг хвоста, скрывая резинку, и закрепляем невидимками.

Пучок без бублика

Для этой прически делаем хвост, скручиваем в левую сторону и укладываем в правую, формируя пучок. Придаем немного объема, вытягивая волосы в разные стороны, и фиксируем невидимками.

Коса из пяти прядей

Отделяем часть волос и делим ее на три пряди. Левую прядь накладываем на среднюю, а потом — правую на среднюю. Затем левую прядь закидываем наверх и захватываем с висков четвертую, которую укладываем под вторую и третью.

То же самое делаем с другой стороны и повторяем плетение этим способом до конца прически, заплетая косу. Завязываем волосы и вытягиваем пряди для большего объема.

Французские косички с пучком

Для шестой прически делаем прямой пробор, отделяем слева часть волос и делим на три пряди, заплетая французскую косичку. Левая прядь — под среднюю, потом правая — под среднюю. Повторяем то же самое и делаем подхват.

Затем с другой стороны забираем правую прядь — под среднюю, добавляя подхват. В таком порядке заплетаем первую косичку до затылка, фиксируем зажимом и делаем вторую с правой стороны.

Соединяем все пряди в один хвост, захватывая волосы с затылка, завязываем резинкой и формируем пучок. Придаем ему желаемый объем и фиксируем прическу невидимками.

Прическа с сердцем

Отделяем небольшие пряди с каждой стороны, завязываем силиконовой резинкой и просовываем хвостик внутрь два раза. Затягиваем его, делаем форму сердца и снова завязываем.

Ниже отделяем две пряди, фиксируем резинкой и немного вытягиваем пряди, формируя еще одно сердце. Повторяем эти действия до конца прически.

Пучок из жгутов

Собираем волосы в высокий хвост, отделяем небольшую прядь и скручиваем в жгут. Отделяем на конце волос еще одну часть, проводим скрученную прядь по ней и фиксируем невидимками.

Отделяем следующую прядь из хвоста и делаем то же самое с ней. Жгуты можно укладывать хаотичным образом, главное, чтобы пучок получился равномерным. После укладывания всех прядей поправляем форму.

Легкий пучок

Для этой прически собираем волосы в невысокий хвост и делаем пучок (не до конца). Придаем ему объем при помощи стягивания прядей, делая небрежным.

Оставшийся снизу хвостик прячем под резинку. Подтягиваем пучок вверх и фиксируем невидимками. Готово — получилась нежная и милая прическа на 1 сентября в школу.

Объемная коса

Для этой прически снова понадобятся силиконовые резинки. Отделяем часть волос возле лобной области и завязываем сзади. Убираем хвостик наверх и фиксируем зажимом.

Ниже также берем прядь волос и завязываем резинкой. Убираем зажим, нижний хвост делим на две равные части и по центру этих прядей кладем верхний хвост, после этого вытягиваем его наверх и фиксируем зажимом.

Захватываем две боковые пряди и вместе с нижним хвостом завязываем резинкой. Убираем зажим и вытягиваем волосы, увеличивая объем. Делаем то же самое до конца прически.

Фото: Pexels, Steva Rash