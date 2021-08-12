Приближается новый учебный год. Девочки уже продумывают свои образы на 1 сентября. Какой лучше выбрать наряд, прическу и макияж?

Важной частью стильного школьного образа являются ухоженные ногти с трендовым маникюром. Дополнить его можно оригинальным дизайном и правильно подобранной цветовой гаме.

Этой осенью популярными будут универсальные нюдовые оттенки с необычными акцентами, матовое покрытие, цветной френч и минималистичный дизайн.

Факты ICTV подготовили подборку трендового маникюра на 1 сентября.

Минималистичный дизайн

Модной тенденцией можно назвать естественность. Идеальный маникюр должен быть простым, чтобы хорошо сочетаться со школьной формой.

За последний год большую популярность получили короткие ногти квадратной и овальной формы.

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Этой осенью трендовыми будут нюдовые, светло-розовые и бордовые оттенки, а вместо кричащих узоров лучше выбрать минималистический дизайн.

Это могут быть точки, монохромные полоски или геометрические фигуры. Они могут быть как на всех ногтях, так и на нескольких.

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Мраморный маникюр

В осенний сезон такой дизайн придаст вашему образу необычности и свежести. Он позволяет сделать акцент на ногтях и создать более утонченный образ.

Такой дизайн визуально похож на срез кристалла, который теперь будет прямо на ваших ногтях.

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Прозрачное покрытие с сухоцветами

Этот дизайн выглядит необычно, изящно и эстетично. Прозрачное покрытие подчеркивает естественный оттенок ногтей и привлекает все внимание к сухоцветам, находящимся под слоем гелевого покрытия.

На ногтях можно сформировать интересную композицию из цветов, которая точно привлечет внимание окружающих.

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Матовое покрытие

Матовое покрытие никогда не выходит из моды и прекрасно смотрится на ногтях любой длины, а особенно на коротких.

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Он привлекает взгляд бархатной текстурой и прекрасно сочетается со всеми цветами. Такой дизайн придаст вашему образу тепла и уюта.

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Стемпинг

С помощью этой техники покрытия на ногтях можно сделать любую надпись или рисунок.

Чтобы этот дизайн выглядел стильно, лучше нанести на ногти однотонное покрытие, а на два пальца – любые рисунки, которые сочетаются между собой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails Bolechiv | Адріана ♥️ (@adriana.nails_master)

Таким образом маникюр будет выглядеть оригинально и не перегрузит ваш образ.

Цветной френч

Французский маникюр давно стал универсальной классикой. Такой дизайн ногтей выглядит опрятно и привлекательно.

Сделать его более интересным можно, заменив цвет кончика с белого на цветной или матовый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Киев Подол (@ketti_nails0)

Такой дизайн выглядит сдержанно, но в то же время достаточно эффектно.