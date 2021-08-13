Макияж на 1 сентября 2021 — идеи

Приближается новый учебный год. Всем девочкам хочется хорошо выглядеть в первый день школы после летних каникул. Подчеркнуть свои достоинства можно при помощи легкого макияжа.

Такой мейкап должен быть максимально естественным и легким, чтобы не привлекать лишнее внимание. В этом помогут идеи для макияжа на 1 сентября, которые подготовили Факты ICTV.

Макияж на 1 сентября в школу

Для такого макияжа лучше использовать легкие тональные основы, например, ББ или СС-крема. Равномерно распределяем средство тонким слоем на лице.

Если есть покраснения или высыпания, тогда лучше использовать косметику точечно, чтобы не переводить средства. Для темных кругов под глазами можно нанести консилер, который скроет усталость и освежит внешний вид.

При помощи тонкой жесткой кисти для макияжа и цветных теней рисуем стрелки на веках. При желании можно их сделать даже фиолетовыми или выбрать более натуральный оттенок. На ресницы наносим темную тушь, а на губы — помаду нюдового цвета.

Легкий макияж на 1 сентября

Тоненьким слоем распределяем увлажняющий крем на лицо, особенно уделяя внимание подбородку и носу, потому что эти зоны чаще подвергаются обветриванию.

Консилер или тональное средство можно сделать незаметным на лице, если распределить их на зону под глазами или нанести точечно на покраснения. Однако на нос лучше не распределять, поскольку это создаст “грязный эффект” — достаточно на зоне вокруг.

Закрепите сверху тонким слоем пудры — консилер не будет блестеть и создаст эффект лицевой пленки, при помощи которой средство не будет скатываться.

Для подчеркивания формы бровей нужно выбрать специальный карандаш. В идеале он должен быть идентичным с вашим натуральным цветом волос, однако можно выбрать на один или два тона темнее.

Наносим косметику очень легко, начиная с краев бровей, практически не надавливая на карандаш. Со средины участка лучше прокрашивать не так плотно, иначе получатся чрезмерно темные брови.

При желании можно дополнительно растушевать кистью края, чтобы они выглядели более натуральными. Уложить брови можно при помощи специального геля или расчесав волосы старой чистой щеткой от туши.

Для улучшения цвета кожи можно в зоне скул и подбородка растушевать бронзер, а на щеку добавить немного хайлайтера для естественного блеска лица.

На глаза можно нанести легким слоем коричневые тени, аккуратно растушевав края кистью. Это сделает взгляд более выразительным. Для завершения образа — прокрашиваем ресницы черной тушью.

Красивый макияж на 1 сентября

Чтобы выглядеть менее уставшей, наносим на лицо немного блеска. Это можно сделать с помощью хайлайтера или сияющей базы.

Для улучшения цвета кожи можно использовать немного пудры, нанося ее на лоб или щеки. Если на лице уже появились первые воспаления, тогда лучше использовать минеральную. На щеках можно нанести румяна — это придаст естественности.

При помощи силиконовой кисти специальным гелем коричневого цвета укладываем форму бровей и подчеркиваем их. Главное — не переборщить и аккуратно наносить средство.

То же самое касается и ресниц, однако для этого лучше использовать черную тушь, которая увеличит их объем и подчеркнет глаза. При желании на веках можно сделать тоненькие стрелки подводкой. Лучше использовать подводку-фломастер, поскольку жидкая к концу дня может потечь в самый неожиданный момент.

Далее на веках аккуратно распределяем блестки, которые сделают взгляд сияющим. На губы можно точечно легким слоем нанести помаду красного оттенка и сверху закрепить ее гигиеничной, которая дополнительно защитит нежную кожу от ветра.