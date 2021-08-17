Тренды школьной моды: как старшеклассникам выглядеть стильно

Школьная мода неразрывно связана с другими модными трендами, однако она больше адаптирована под реалии именно подростков.

В модных трендах для старшеклассников Фактам ICTV помогала разбираться стилист Юлия Крыжалко.

— Школьная мода для старших классов отходит от стандартных пиджаков и вообще — представлений о стиле 8-10-летней давности. Теперь играем с фасонами и интересными сочетаниями. Для девочек предлагаю миксовать школьный гардероб укороченными или oversize-жакетами, в зависимости от того, что вам больше нравится. Также разнообразьте принтами — клетка, гусиная лапка всегда уместны, — отмечает стилист. Переглянути цей допис в Instagram

Что касается парней, то стоит присмотреться к пиджакам более приталенного силуэта. Принты можно подбирать по собственному желанию.

Когда будете выбирать брюки, помните — они должны быть нейтральных оттенков, чтобы вписаться в школьный дресс-код. В общем здесь большой выбор как для девушек, так и для парней.

— Классические прямые, палаццо, но не слишком oversize, брюки клеш, более зауженные, но тогда мы уравновешиваем их, добавляя объем в верхнюю зону. Из принтов — клетка или тонкая полоска. Также можно надеть бермуды, — рассказывает специалист.

Ребятам стоит выбирать классические брюки, однако слегка укороченные (тогда они немного сужены книзу), брюки-чино, брюки-джогеры.

Юбки в этом году можно выбрать либо карандаш в современной интерпретации, либо плиссе. Обратите внимание на то, чтобы резинка на поясе была в тон самой юбке. Если говорить о длине, то это либо до колена, либо миди.

Рубашка — тот атрибут, где в этом сезоне можно поиграть с цветами: желтый, голубой, нежно-розовый, хаки, красный приглушенный.

Девушкам стоит не забывать, что для блуз до сих пор остаются актуальными такие принты как горошек или полоска, поэтому они могут смело вписывать их в свой школьный гардероб.

— Джинсы, джинсовые рубашки, джинсовые юбки — суперудобная опция для разнообразия ежедневных образов. Обращайте внимание при выборе на качество самого денима: ткань должна быть плотной, а швы ровными, эластичными, они не должны быть дубовыми. Неуместными будут порезы, потертости – это оставим для street style-образов, — подчеркнула Юлия Крыжалко.

Что касается обуви, то здесь отличным будет выбор очень стильных, а главное — удобных вариантов. Девушки смело могут отправляться за балетками, лоферами, белыми кедами, слимбеками, мокасинами. Если будете выбирать туфли, то лучше остановится на каблуке около 5-6 см.

Ребята могут покупать оксфорды, лоферы, челси, броги, дерби, мокасины или белые кеды.

— Ничто так не довершает образ и не задает тон, как верхняя одежда в холодный сезон. Пальто, тренч, куртка – выбирая, обращайте внимание на ткань, она должна быть плотной, — отмечает стилист.

Относительно цветов, лучше ориентироваться на более нейтральные оттенки.

— Помните, что школьный дресс-код требует сдержанности, поэтому слишком гранжовые кожанки или спортивные куртки мы оставляем на внеучебное время, — убеждает Юлия Крижалко.

Как дополнить свой образ

Если вы решили носить в школу лоферы, то надевайте их с носками.

Также не забывайте о главном тренде последних сезонов — многослойности. Надеваем футболку, потом рубашку и пиджак. Однако, если хотите выглядеть стильно, то помните: каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего.

Еще один стильный прием, который часто недооценивают, — платок на шею. Также можете ремнем подпоясать свой жакет.