От турецких свитеров бойс и пуховиков к разнообразию брендов с отечественной биркой — это все мода независимой Украины. Что носили украинцы эти три десятилетия и какая была эволюция гардероба — далее в материале.

Работница Валентина встречает независимость Украины в заводской униформе — 30 лет назад это была основа ее гардероба, в которой она изготовляла детали для подводных лодок.

Завод “пошел ко дну” и, чтобы удержаться на плаву, она отправляется с мужем на столичный рынок, выяснить, что в дефиците. Так Валентина Федоровна стала предпринимательницей.

— Возила из Москвы платья. Они, конечно, были ненатуральные, синтетические, но я их возила. Пока приезжала, здесь уже очередь стояла, — вспоминает Валентина.

В это же время на Харьковщине старшеклассник Андрей, известный в наше время дизайнер Андре Тан, обивает пороги комиссионок и шьет первые юбки маме и сестре из лоскутов подержанных вещей.

— Я попросил всех родственников, чтобы они принесли мне старые вещи — платье тети Гали, бабушкину юбку и так далее. Первые вещи были пошиты из перешитых вещей, — рассказал кутюрье.

Тогда же в Керчи школьница Маша, известная сегодня телеведущая Маша Ефросинина, наизусть изучает журнал Бурда и меряет свои первые “вареные” джинсы и туфли на платформе.

— Мы все хотели ангоровые свитера или с полосками. И не важно, что ангорка будет во рту, в глазах — везде. Главное, чтобы что-то красивое было вышито. “Вареные” джинсы должны были быть “бананами”. Ничего, что они немного увеличивали ягодицы, — с улыбкой вспоминает Ефросинина.

Советские фабрики закрывают. Через границы и порты в независимую страну хлынет импортный ширпотреб. Китайскими пуховиками и турецкими джинсами завалены крупнейшие рынки страны.

— Мерили люди как? Одеваешь платье, я зеркало дала, подходит цвет к лицу — значит хорошо. Прямо под открытым небом. Когда дождь шел — не стояли, — рассказывает предпринимательница Валентина.

90-е подходят к концу. В каждом гардеробе появляется что-то из кожи или дермантина — косуха, плащ, манто или жакет.

— Куртка танкер кожаная. Я к ней подходила на керченском рынке и знаете, как у меня слюна текла? Боже, — делится Ефросинина.

Андре Тан вспоминает: Конец 90-х — эра кожаных брюк, на которых я хорошо поднялся. За них платили, как сейчас помню, 30 грн за пошив. И это были бешеные деньги на то время!

Двухтысячные врываются с тяжелым гламуром. Стразы, золото, низкая талия, высокие каблуки. Все стало выглядеть дорого-богато.

— У меня было ожерелье, на нем роза. Шелковая блуза с воланами и на оборках вышивка, — рассказала Маша.

Не успела предпринимательница Валентина распродать туфли с длинным носком на шпильке, как женщины массово начали переобуваться в кроссовки.

— Я думаю, ну неужели нельзя ходить в туфлях? Ну почему женщины ходят в кроссовках? А как сама попробовала, так теперь только в них, — призналась она.

В 2011 году журналистка Юлия Савостина объявила эксперимент: год носить только украинское.

— Мои коллеги говорили, что я бедная, и спрашивали — как выживешь и как ты такие ограничения на себя накладываешь? Ко мне относились так, будто я чем-то болею, а не пытаюсь искать украинские платья, — вспоминает Юлия.

Уже в первые два месяца Юлия как будто вернулась в 90-е — если отказаться от импорта, надеть нечего.

— Тогда еще не было такого количества шоурумов, маленьких цехов, крафтовых производителей. А фабричную одежду можно было купить оптом. Самая большая проблема была в обуви, потому что всю нормальную обувь можно было купить в размерной сетке от 36 до 41 в одинаковом цвете и в одной модели. Я, кстати, первые балетки свои покупала именно таким образом — всю ростовку. Мои подружки по размеру себе подбирали, — признается журналистка.

В Украине создают фабрики, которые шьют одежду. Но не для внутреннего рынка. В основном это дешевая рабочая сила для всемирно известного масс-маркета. Остальные ателье косят под заморские бренды.

После Революции достоинства наступает революция в моде. Мы как бы начинаем наверстывать за все годы ношение импорта и неполноценного отношения ко всему своему.

— Это была точка, когда спрос сошелся с предложением. Мы все хотели гордиться украинским и через моду это было очень просто доказать. Когда я ношу украинский костюм или футболку, я говорю — я новый украинец, — сказала директор по маркетингу и коммуникациям проекта Всі свої.

1,5 тыс. квадратных метров и почти 200 украинских брендов: от классической вышивки на современный лад и авторской росписи на ткани до простых летних платьев, джинсов, аксессуаров и обуви. Это Всі свої — крупнейшая платформа одежды с биркой Сделано в Украине.

— Сегодня совсем другая ситуация с вещами. У меня очень много украинских брендов. На сегодня, я бы сказала, что их большинство, — рассказала Ефросинина.

Украинское перестает быть только для украинцев — рождается новая мода, которая завоевывает мир.

— Сейчас в мире очень уважают украинских дизайнеров. Не многим удалось сделать мощные международные шаги. Но Украину отмечают за качественную моду и талантливых дизайнеров, — сказала дизайнер Светлана Бевза.

Одежду Светланы вы не найдете в обычных бутиках. Это изделия премиум-класса, которые соответствуют последним мировым трендам. Сама дизайнер пришла на интервью в том, что когда-то было мусором, выловленным на дне океана.

80% одежды, созданной Светланой, покупают иностранцы. Среди ее клиенток — актриса Дакота Джонсон, которая сыграла главную роль в Пятидесяти оттенках серого, модель и мама миллиардера Илона Маска — Мэй Маск, одни из самых дорогих манекенщиц мира Белла Хадид и Эмили Ратаковски. Актриса культового сериала Игра престолов Софи Тернер вышла замуж в шелковом комбинезоне Бевзы.

За 30 лет от синтетической импортной одежды мы пришли к разнообразию брендов и стилей с гордой маркировкой — Сделано в Украине. Теперь в стране существует весь возможный ассортимент одежды — от секонд-хендов и базаров до элитного наряда премиум-класса. А отечественная мода — качественная, красивая и амбициозная — наконец-то заполнила внутренний рынок и заявляет о себе миру. Это начало новой истории.