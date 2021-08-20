Уже скоро начнется новый учебный год, поэтому сейчас идеальное время, чтобы обновить свой гардероб и собрать стильные школьные образы.
Эксклюзивно для Фактов ICTV стилист Юлия Крижалко рассказала о трендах моды 2021, а также сломала стереотипы о скучной школьной форме.
Что одеть ученикам младшей школы (1-4 классы)
Школьная форма для девочек. Прежде всего обращаем внимание на формулу лука. Это может быть:
- рубашка + брюки прямого покроя + пиджак + балетки/лоферы
- свитшот + брюки прямого покроя + жилетка + балетки/туфли
- блуза + юбка плиссе + пиджак + балетки/туфли
- гольф + сарафан + пиджак + балетки/туфли
Цвета. Стоит обратить внимание не только на классические — синий, бордовый, черный, но и попробовать разбить верх и низ на два цвета: бежевый пиджак и темные брюки.
Принты. Берем во внимание клетку, гусиную лапку, горошек. Например, можно сделать главный акцент на пиджаке в клеточку, а низ оставить однотонным.
Ткань. Главное — качество и состав изделия, поэтому будет уместно 75-85% натуральных тканей и 15-25% синтетических примесей. Классикой являются хлопок, вельвет, твид, фуле.
Не забываем про аксессуарную группу: минималистичные украшения в виде заколок для волос, аккуратных сережек, платков на прическе, шее, рюкзаке или белые гетры к туфелькам будут делать образ завершенным.
Школьная форма для мальчиков. Главным атрибутом у нас остается костюм, но можно также варьировать различные формулы лука:
- пиджак + рубашка + брюки прямого покроя + туфли/кеды
- рубашка + жилет + брюки прямого покроя + мокасины/кеды
- пиджак + джинсы + туфли/мокасины
- свитшоты + брюки прямого покроя + туфли/кеды
Каким должен быть пиджак. Основное правило — он должен хорошо держать форму и быть по фигуре.
— Родители, вспомните, говорил ли когда-то ваш ребенок, что не будет одевать пиджак, потому что он какой-то странный? Все потому, что пиджак выглядел как бесформенное изделие. Присмотритесь к приталенным силуэтам с аккуратными швами и плечиками в размер. Еще очень хорошо смотрятся пиджаки в принт, к примеру, та же клетка, — говорит Юлия.
Для разнообразных луков стилист рекомендует приобрести в школьный гардероб мальчика несколько разных пиджаков. Тогда ежедневные образы точно не будут скучными для ребенка и он с радостью будет хотеть идти в школу.
Что одеть ученикам средней школы (5-9 классы)
Пиджаки. Можем играть с фасонами — приталенные, более oversize или даже кропнутые пиджаки.
Главное уравновешивать верх и низ. К примеру, если одеваем кропнутый пиджак, то низ должен быть более сдержанным и, соответственно, должны быть брюки высокой посадки.
Рубашки. Мальчикам и девочкам предлагаем поиграть с классическими цветами: нежно-розовый, голубой, нежно-желтый, оливковый, оранжевый. Не забываем о принтах: клетка, полоска, горошек.
Также можно стилизовать рубашку, заправив ее наполовину в брюки или юбку, или носить поверх. Девочки могут стилизовать рубашку oversize, надев под низ футболку или топ.
Обувь. Акцентируем образ обувью: лоферы, оксфорды, балетки, слингбэки, мокасины, кеды. Для девочек старших классов оптимальная высота каблука — до 5-6 см.
Аксессуарная группа. Школьницы старших классов могут себе позволить заменить классический рюкзак вместительной деловой сумкой, тоутом или шопером.
— Также необходимо помнить, что не стоит использовать яркий макияж, маникюр. Это неуместно для школьного дресс-кода. Стиль — это ваша визитная карточка, поэтому всегда принимайте во внимание место, куда вы одеваетесь. Дозируйте тренды и тогда ваши школьные образы заиграют другими красками, — подытожила Юлия.