Уже скоро начнется новый учебный год, поэтому сейчас идеальное время, чтобы обновить свой гардероб и собрать стильные школьные образы.

Эксклюзивно для Фактов ICTV стилист Юлия Крижалко рассказала о трендах моды 2021, а также сломала стереотипы о скучной школьной форме.

Что одеть ученикам младшей школы (1-4 классы)

Школьная форма для девочек. Прежде всего обращаем внимание на формулу лука. Это может быть: