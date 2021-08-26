Уже 1 сентября начнется новый учебный год. Все поспешно бегают по магазинам в поисках лучшей школьной формы.

Какой должна быть школьная форма в 2021 году — комфортной или стильной? И возможно ли объединить эти понятия в одно? Эксклюзивно для Фактов ICTV персональный стилист Юлия Крижалко рассказала о трендах одежды для школьников.

— Как стилист всегда говорю, что в одежде нам должно быть комфортно. Не должно ничего мешать, тем более, когда это касается одежды школьника, — отметила Юлия.

Крижалко отметила, что стандартный набор — пиджак, брюки, юбка темно-синего или бордового цветов — уже давно неактуальны для мировосприятия современного школьника. Лучше всего прислушаться к ребенку, его пожеланиям. И проанализировать — в чем ему комфортно, что сейчас любит носить молодежь. Конечно, одежда должна соответствовать месту.

Юлия советует присмотреться к свитшотам и худи, ведь в них гораздо удобнее, чем в классическом пиджаке, который ребенок, скорее всего, наденет только на первый и последний звонок.

— Например, известный украинский дизайнер Андре Тан разработал собственную коллекцию школьной одежды, и предлагает отбросить устаревшие стандарты школьной формы и имплементировать в школьный гардероб куда более актуальные модели: поиграть с интересными фасонами, принтами и формулами образа, — отметила стилист.

Школьная форма 2021 для девочек:

гольф, брюки палаццо, ранец в принт актуального цвета camel и черные лоферы;

темно-синее платье с воланами, белая рубашка, белые кеды;

белая рубашка, мини-юбка со складками в клеточку, металлическая цепочка на юбочке, массивные кроссовки, сумка шоппер.

Школьная форма 2021 для мальчиков:

рубашка с накладным карманами, брюки прямого покроя, белые кеды, рюкзак в принт;

куртка-бомбер в клеточку, белая футболка, темно-синие джинсы, мокасины;

джемпер, рубашка, брюки в клетку, белые кеды.

Рекомендации: отдавайте предпочтение более натуральным тканям, таким как шерсть, вискоза, батист.

Также учтите, что школьнику нужно больше комплектов одежды, чтобы их менять. Лучшая комбинация — когда у нас вдвое больше “верхов” чем “низов”. Например, четыре-шесть свитеров к двум парам брюк. Так мы получим многообразие луков.

— Собирая гардероб школьника, возьмите на заметку то, что сейчас носят дети, и в чем им комфортно. Вместе проанализируйте вещи, которые хотите приобрести. Составьте мудборт, и уже тогда отправляйтесь на шопинг, — посоветовала Юлия.

Вещи, которые нас окружают в повседневной жизни, плавно перешли во все сферы нашей жизни, не обходя школьную моду.