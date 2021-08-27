Осень не за горами, а это значит, что пора утепляться. Какие тенденции верхней женской одежды предлагают законодатели моды — жакеты, кейпы или пальта?

Украинский дизайнер Андре Тан поделился трендами моды на осень 2021 и порекомендовал, на что стоит обратить внимание.

Андре Тан советует обратить внимание на кожаный жакет. Выбирать стоит удлиненную оверсайз модель, чтобы под него можно было надеть гольф, рубашку или джемпер. Комбинировать с полярными по фактуре материалами — деним или шерсть.

Чаще всего осень дождлива, но и это не является проблемой при выборе стильной верхней одежды. Дизайнер рекомендует присмотреться к ярким плащам-дождивикам.

— Прекрасная возможность добавить фактуры, интересного кроя или цвета в ваш повседневный образ. Для баланса наряда сочетайте его с более структурированными вещами, — отметил кутюрье.

По словам Андре Тана, кейп никогда не выходил из моды, поскольку является нейтральной базовой вещью, которая сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом.

Пальто с мягкой линией плеча также входит в список модной верхней одежды на осень 2021.

— Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ, — подчеркнул дизайнер.

Животный принт в любом его проявлении. Кутюрье отметил, что это не смотрится вульгарно, а если боитесь выглядеть ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков.

Прекрасным решением станет кожаный тренч, которые не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы.